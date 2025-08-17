EMDAGRO INTENSIFICA A FISCALIZAÇÃO PARA GARANTIR A VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE NO ESTADO DE SERGIPE

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) está reforçando as ações de fiscalização em propriedades rurais, para notificar criadores que estão em débito com a vacinação contra a brucelose. A iniciativa visa garantir a imunização de bezerras e controlar a disseminação da doença, que afeta tanto a saúde animal quanto a humana.

A brucelose é uma enfermidade infecciosa que pode ser transmitida de animais para pessoas, principalmente pelo consumo de leite cru e seus derivados ou pelo contato direto com animais infectados. Além dos riscos à saúde pública, a doença gera sérios prejuízos econômicos à pecuária, como abortos, morte de bezerros, retenção de placenta, queda na produção de leite e carne, perdas na reprodução e descarte precoce de animais, comprometendo a lucratividade da atividade.

A ação será realizada em todos os municípios sergipanos. Na última sexta-feira, 10 propriedades rurais foram fiscalizadas em Lagarto, município que possui o maior rebanho bovino do estado. A operação segue para outras regiões nos próximos dias, ampliando a cobertura de fiscalização e reforçando o combate à brucelose.

A vacinação, obrigatória para bezerras bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade, é considerada a forma mais eficaz de prevenção. Com a fiscalização, a Emdagro busca assegurar que todos os criadores cumpram essa exigência legal. As equipes também estão orientando sobre os procedimentos para regularização da situação.

“Nosso objetivo não é apenas punir, mas conscientizar. A brucelose é uma zoonose grave e precisamos garantir que o rebanho esteja protegido para preservar tanto a saúde dos animais, quanto da população. A vacinação é uma obrigação, mas, acima de tudo, uma medida de responsabilidade sanitária e econômica”, destacou Aparecida Andrade, diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro.

Foto: Ascom Emdagro