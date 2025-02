EMDAGRO INTENSIFICA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM EVENTOS AGROPECUÁRIOS PARA PROTEGER OS REBANHOS

Os eventos agropecuários desempenham um papel fundamental na economia dos municípios, movimentando o setor por meio da realização de negócios e investimentos que impulsionam o crescimento agropecuário e, consequentemente, a economia regional. Além do aspecto econômico, há eventos voltados para esporte e lazer, como vaquejadas, rodeios e torneios de aves. No entanto, em ambas as situações, ocorre a aglomeração de animais oriundos de diversas propriedades, com diferentes práticas de manejo e condições sanitárias.

Diante desse cenário, o Governo do Estado, por meio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) tem intensificado a fiscalização e o monitoramento sanitário em eventos agropecuários, garantindo a saúde do rebanho, a segurança alimentar e a proteção da economia rural. A adoção de medidas rigorosas visa evitar surtos de doenças contagiosas entre os animais, algumas das quais podem ser transmissíveis aos seres humanos, como febre aftosa, brucelose, tuberculose bovina e influenza aviária.

A diretora de Defesa Animal da Emdagro, Aparecida Andrade, ressaltou sobre a importância das fiscalizações a fim de evitar a propagação de doenças. “O controle sanitário é essencial para evitar a propagação de doenças que podem comprometer a produção animal e afetar a saúde pública. Por isso, a Emdagro está reforçando a fiscalização e exigindo a apresentação de atestados sanitários, certificados de vacinação e a Guia de Trânsito Animal (GTA) para a participação dos animais nos eventos”, destacou.

Além de evitar riscos sanitários, a fiscalização da Emdagro também contribui para a manutenção da credibilidade do setor agropecuário sergipano no mercado nacional e internacional. A ocorrência de surtos de doenças pode resultar em restrições comerciais, fechamento de mercados e prejuízos significativos para os produtores.

“A Emdagro reforça seu compromisso com a sanidade animal e a segurança alimentar, adotando medidas preventivas e intensificando a vigilância sanitária em feiras de animais, leilões, vaquejadas, rodeios e outros eventos que envolvam a aglomeração de rebanhos. O objetivo é garantir a sustentabilidade do setor e a saúde dos consumidores”, concluiu.

Foto: Ascom/ Emdagro