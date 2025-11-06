Emdagro intensifica fiscalização sobre uso de agrotóxicos em propriedades

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) intensificou, nesta semana, as ações de fiscalização e orientação sobre o uso correto de agrotóxicos em propriedades rurais dos municípios de Poço Redondo e Graccho Cardoso, no sertão sergipano. A iniciativa tem o objetivo de garantir a segurança dos trabalhadores do campo, dos consumidores e do meio ambiente, além de assegurar que a produção agrícola sergipana siga rigorosamente as normas legais e técnicas vigentes.

Segundo a Emdagro, o uso de agrotóxicos é uma prática que exige responsabilidade e conhecimento técnico. A aquisição desses produtos só pode ser feita mediante receita agronômica, emitida por um profissional habilitado, que orienta o agricultor sobre o produto mais adequado, a dosagem correta e o período de carência antes da colheita.

Outro ponto fiscalizado é o armazenamento seguro dos produtos, que deve ocorrer em depósitos específicos, ventilados e sinalizados, para evitar contaminações e acidentes. Durante o manuseio e a aplicação, é obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas, máscaras, óculos e macacões impermeáveis.

A Emdagro também reforça a necessidade da destinação correta das embalagens vazias, que devem ser lavadas de forma adequada (tríplice lavagem) e devolvidas aos pontos de coleta autorizados, conforme determina a legislação federal.

Segundo a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade, as fiscalizações têm caráter educativo e visam fortalecer a consciência ambiental e a segurança no campo. “Mais do que fiscalizar, nosso papel é orientar o produtor rural para que ele faça o uso correto dos defensivos agrícolas. A boa prática no uso desses produtos é fundamental para proteger a saúde das pessoas, preservar o meio ambiente e garantir uma agricultura sustentável em Sergipe”, afirmou Aparecida.

Com essas ações, a Emdagro reafirma seu compromisso com a produção de alimentos de qualidade, a preservação ambiental e a proteção da saúde pública, promovendo um campo mais seguro e responsável para todos.

Foto: Ascom Emdagro