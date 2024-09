Emdagro realiza dia de campo com entrega de sementes para viveiristas e citricultores

Viveiristas e citricultores sergipanos receberam sementes para produção de novas variedades de plantas cítricas em dia de campo realizado pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) nesta quinta-feira, 5, na unidade de produção do órgão no município de Boquim. A ação faz parte do Programa Citricultura Sustentável realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Emdagro, com o objetivo de promover maior produção e produtividade e mudas mais resistentes a pragas. Na ocasião, também foram realizadas palestras sobre as vantagens das novas variedades de plantas, a importância dos cuidados sanitários e a ação da pesquisa para o combate às pragas.

De acordo com o diretor de Assistência Técnica da Emdagro, Jean Carlos Nascimento, as sementes doadas pelo governo vão produzir novas variedades de porta-enxerto para citros com maior produtividade. “O Governo do Estado está disponibilizando para o pequeno citricultor e pequeno viveirista essas quatro variedades que foram desenvolvidas pela Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária]. Eles vão poder aumentar a sua produtividade e o número de plantas por espaço de hectare, elevando a produtividade no estado. Estamos distribuindo 12 quilos de sementes de qualidade técnica que vão propiciar a produção de 25 mil a 30 mil mudas de citros. É um trabalho estrutural sustentável e de diversificação que vai fazer com que a citricultura fique mais forte”, explicou o diretor.

O coordenador de Agricultura da Emdagro, Eduardo Cabral de Vasconcelos Barreto, acrescentou que a entrega das sementes é mais uma ação realizada pela empresa, visto que no primeiro semestre de 2024 já foram distribuídas 210 mil borbulhas aos pequenos produtores de mudas cítricas do estado, de variedades selecionadas, de alto padrão genético e de alta produtividade. “Esse trabalho de diversificação visa fortalecer a citricultura local, seguindo as diretrizes da moderna citricultura que desaconselha a monocultura de porta-enxertos, devido aos riscos associados a pragas e doenças”, pontuou.

“Na Unidade Produtiva da Emdagro em Boquim, estamos explorando um hectare de produção de sementes para porta-enxerto, que integra as quatro novas variedades, que são Citradarins Riverside, Índio e San Diego, a Tangerina Sunki, e o tradicional Limão Cravo Santa Cruz. Também estamos viabilizando a instalação de dez unidades demonstrativas de laranja. A primeira delas está instalada no povoado Mangue Grande, em Boquim”, complementou Eduardo Cabral.

O presidente da Associação do Pequeno Viveirista de Boquim, Roberto Pereira da Mota, considerou que a ação do governo ajuda o pequeno agricultor a reduzir o custo de produção “Atualmente, um litro de semente custa R$ 1 mil, o que vinha inviabilizando a produção de mudas dos pequenos produtores com novas variedades. Com essa ajuda que estamos recebendo hoje aqui na Emdagro, vamos produzir mais e ajudar mais nossas famílias”, ressaltou.

Roberto disse ainda que a qualidade das mudas tem atraído compradores de vários municípios e também de outros estados. “Como a gente produz mudas de qualidade, vêm produtores de todo o estado e até de fora de Sergipe para comprar da gente, principalmente produtores aqui de Boquim, Umbaúba, Geru, Cristinápolis e até da Bahia e Pernambuco”, detalhou.

O agricultor Dionísio Moreira da Silva também ficou satisfeito com o dia de campo realizado pela Emdagro. Ele é produtor no povoado Lagoa de Dentro, no município de Arauá, com uma propriedade de quatro hectares com cultivo de limão, laranja e tangerina. “Toda assistência da Emdagro é muito boa, mas o que foi mais importante hoje foi essa orientação sobre as novas variedades de plantas enxertadas. Até hoje eu só usei o Limão-Cravo como porta-enxerto e, pelo que eu vi hoje, uma variedade só não é viável. As novas plantas produzem mais, resistem mais às pragas”, colocou.