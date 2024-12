Emgetis celebra resultados expressivos do aplicativo Gol da Gente

Lançado em 28 de fevereiro deste ano, o aplicativo Gol da Gente já se consolidou como um marco de inovação e engajamento para o esporte sergipano. Desenvolvido com o objetivo de unir tecnologia, conscientização fiscal e o futebol local, o programa encerra 2024 com números expressivos: foram 359.811 notas fiscais cadastradas, 51.118 ingressos trocados e 32.256 ingressos efetivamente utilizados em jogos realizados nos estádios sergipanos pelo Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste e Séries C e D do Campeonato Brasileiro.

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) foi peça-chave no desenvolvimento dessa ferramenta. Segundo o presidente da empresa, João Pereira, o sucesso do projeto reflete o compromisso com uma tecnologia acessível e voltada ao cidadão. “O Gol da Gente é muito mais do que um aplicativo. Ele é uma ponte entre a inovação tecnológica e o esporte, proporcionando à população sergipana uma forma simples e direta de participar do desenvolvimento do estado. Estamos muito orgulhosos do impacto gerado em tão pouco tempo”, afirmou.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, destacou o poder transformador da iniciativa. “O Gol da Gente reforça o papel do esporte como ferramenta de integração social. Ver os torcedores lotando os estádios graças a esse projeto é gratificante. A tecnologia aliada ao esporte está ajudando a construir um Campeonato Sergipano mais vibrante e acessível”, disse ela.

O programa foi idealizado para ser de fácil uso, com uma mecânica simples e direta de funcionamento para a população. “O cidadão acumula pontos que podem ser trocados por ingressos em jogos nos estádios sergipanos. Assim, mais do que incentivar a presença nos estádios, o Gol da Gente promove a conscientização fiscal, criando uma relação de benefício mútuo entre o estado e a população”, pontuou Helga Souza Barreto Uchôa, analista de sistema da Emgetis.

Desta forma a Emgetis desempenha um papel central, integrando os diferentes órgãos envolvidos e garantindo que a tecnologia por trás do aplicativo seja eficiente e intuitiva. “Nosso compromisso com a modernização dos serviços públicos é constante, e o Gol da Gente é um exemplo prático de como podemos transformar a interação entre governo e sociedade por meio da tecnologia”, finalizou o presidente João Pereira.