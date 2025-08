Emgetis cumpre agenda em Brasília com foco em desenvolvimento digital

Com foco em ampliar parcerias e fortalecer a transformação digital de Sergipe, a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) está cumprindo uma importante agenda institucional em Brasília.

O presidente da empresa, Bráulio Abreu, esteve acompanhado da diretora de Tecnologia da Informação, Kleyssie Pinheiro, do assessor de Planejamento Estratégico da Emgetis, Mário Andrade, e do diretor administrativo-financeiro, Magson Almeida.

A comitiva participou de encontros estratégicos com autoridades sergipanas na capital federal, incluindo a deputada federal Katarina Feitoza, o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, e o secretário de Representação de Sergipe em Brasília, Nitinho Vitale.

Entre os temas discutidos, destaca-se o projeto Conecta-SE, um projeto que visa transformar a conectividade digital no estado, com foco na ampliação do acesso à internet de banda larga, modernização dos serviços públicos digitais e melhoria da eficiência energética nas edificações públicas.

Além das reuniões institucionais, o presidente da Emgetis aproveitou para convidar as autoridades presentes para o SECOP 2025 — o Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública — que começou hoje e segue até esta quinta-feira, 7, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

“Estamos em Brasília para participar de um evento que reúne as principais empresas estaduais de TIC do Brasil, e aproveitamos para visitar alguns parlamentares sergipanos. Falamos sobre inovação, tecnologia e, claro, falamos do projeto Conecta-SE. Sergipe vive um novo momento, e a tecnologia tem papel central nesse processo de transformação”, destacou Bráulio Abreu.

Para a diretora de Tecnologia da Emgetis, Kleyssie Pinheiro, a agenda em Brasília representa mais que articulação política. “É um movimento de posicionamento. Sergipe quer ser referência em transformação digital. O Conecta-SE é mais que um projeto — é uma nova forma de pensar os serviços públicos, centrada no cidadão, com eficiência, segurança e inovação”, finalizou.

