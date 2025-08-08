EMGETIS REPRESENTA SERGIPE EM AGENDAS COM BID E BANCO MUNDIAL SOBRE INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Durante o maior evento de tecnologia para a gestão pública do Brasil, o SECOP 2025, o Governo de Sergipe, por meio da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), intensificou o diálogo com organismos internacionais. A agenda incluiu reuniões estratégicas com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial, com foco em oportunidades de colaboração voltadas à transformação digital e modernização do setor público.

No dia 6 de agosto, o presidente da Emgetis, Bráulio Abreu, participou do encontro com Mariano Lafuente, especialista principal em Modernização do Estado, e Paula Acosta, chefe da Divisão de Inovação em Serviços ao Cidadão, ambos do BID. Em pauta, as perspectivas da linha de crédito Brasil Mais Digital e possíveis colaborações com as PRODs – órgãos estaduais de tecnologia da informação. Nesta quinta-feira, 7, a reunião foi com o Banco Mundial, representado por Luis Alberto Andrés, economista líder em Infraestrutura, Luciano Charlita e Julian Najles, ambos especialistas em Transformação Digital. O encontro teve como objetivo identificar oportunidades de projetos voltados à transformação digital no setor público.

O presidente da Emgetis destacou a importância desses encontros para o futuro tecnológico do estado. “O grande objetivo destas reuniões é apresentar casos reais de projetos financiados pelo BID ou Banco Mundial em parceria com os Governos Estaduais para melhoria de infraestrutura de conectividade, cibersegurança e serviços digitais, e, também, mostrar quais as vantagens para os governos em aderir a estas linhas de crédito. Nosso objetivo é fortalecer parcerias que tragam investimentos e inovação para o estado, contribuindo com uma gestão pública mais eficiente e próxima do cidadão. As reuniões também reforçam o compromisso do Governo de Sergipe com a inovação e posicionam o estado como referência nacional na modernização da gestão pública”, afirmou Bráulio.

Foto: Ascom Secop