Emília Corrêa dialoga com moradores do Santa Maria sobre prioridades da LDO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta quarta-feira, 7, da abertura da primeira audiência pública para a construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, realizada no bairro Santa Maria, zona norte da capital. A gestão municipal levou sua estrutura diretamente à comunidade, criando um espaço aberto para que os moradores pudessem sugerir demandas e indicar o que consideram mais urgente em áreas como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e segurança.

“Queremos ouvir a população para acertar nas entregas”, frisou a prefeita, ao destacar que as comunidades conhecem melhor suas próprias necessidades. “Às vezes, a gestão planeja construir uma praça, mas os moradores preferem uma creche ou uma unidade de saúde. Se a gente não escuta, acaba errando nas prioridades. É importante que a população esteja presente para opinar e sugerir porque, ao incluir essas demandas na lei, é obrigatório que a gente analise o orçamento para que o serviço chegue”, afirmou Emília Corrêa.

Durante a audiência pública, o morador Valvick Pinturas chamou a atenção para temas importantes que, segundo ele, merecem ser considerados para a região. Entre os pontos levantados, destacou a necessidade de melhorias na malha viária, a criação de oportunidades de emprego e a construção de um mercado setorial, além de outras sugestões voltadas ao desenvolvimento do bairro. “Aquela pista que passa pela ponte é extremamente complicada. A ponte, inclusive, acredito que nem era ali originalmente; ela foi realocada. Acho que há espaço para pensar numa nova ponte ou até numa avenida que impulsione o progresso do Santa Maria”, sugeriu.

A presidente da Associação dos Moradores do Santa Maria, Maria Marta dos Santos Andrade, também comemorou a inclusão do povo na construção do orçamento. “Esses encontros são um espaço de desabafo, de partilha. Estamos há muito tempo esperando por atenção. Aqui, em praticamente todas as ruas, tem lama. É uma realidade dura. Mas a prefeita conhece esse bairro, andou por essas ruas e viu de perto nossos desafios. É por isso que estamos aqui acreditando. A gente crê que tudo é possível quando há fé e vontade de fazer”, destacou.

Orçamento construído pelo povo

A partir das contribuições obtidas nas audiências presenciais e na consulta pública online, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), irá reunir e organizar as prioridades apontadas pela população para consolidá-las no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que será encaminhado à Câmara Municipal de Aracaju (CMA) até o dia 31 de maio. A consulta virtual segue aberta ao público até 19 de maio.

O secretário da Seplog de Aracaju, Thyago Silva, destaca que a LDO representa mais do que um simples instrumento administrativo. “Ela na verdade não é somente uma peça técnica. Ela é uma ponte entre o sonho da cidade e a realidade administrativa no município em realizar atos, obras e desenvolver políticas públicas que entreguem verdadeiramente resultado para a população. Então isso nos dá um norte para ações, projetando a nossa efetividade, atenção e sensibilidade às necessidades de cada comunidade, de cada cidadão”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/PMA