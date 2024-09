EMOÇÃO E COMPROMISSO SOCIAL MARCAM ABERTURA DO VII FÓRUM NORTE NORDESTE DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

O VII Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) iniciou no dia 19 de setembro, na capital sergipana, prometendo ser um marco para o setor na região. Com o tema “Construindo Caminhos para o Desenvolvimento do Norte Nordeste”, o evento, presidido por Marcos Holanda, reuniu lideranças diversas em um dia repleto de momentos significativos.

A abertura foi pontuada por dois instantes emocionantes. Primeiramente, uma homenagem ao empresário Luciano Barreto, presidente da Construtora Celi e da ASEOPP, destacou não apenas sua trajetória profissional, mas principalmente sua contribuição humana ao longo de 56 anos para o progresso de Sergipe. A presença de familiares, incluindo sua esposa Maria Celi, seus netos Maria Celi e Luciano Neto, e o sobrinho Geraldo Majela, presidente do Fórum Empresarial de Sergipe, enriqueceu o momento.

Em seguida, uma ação social conjunta entre FNNIC, ABNT, ASEOPP, Governo de Sergipe, Instituto Nós por Elas e LightWall resultou na doação de uma casa para uma família em situação vulnerável, evidenciando o engajamento do setor com questões sociais.

O evento contou com presenças ilustres, como o governador Fábio Mitidieri (Sergipe) e a primeira-dama, Érica Mitidieri, Secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, além da vice-governadora Priscila Krause (Pernambuco). Participações virtuais incluíram o governador Clécio Luís (Amapá) e o senador Randolfe Rodrigues. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, e diversos representantes do executivo e legislativo também marcaram presença.

A programação, dividida em quatro painéis, abordou temas cruciais. O primeiro discutiu ações governamentais impactantes para os cidadãos. À tarde, o foco voltou-se para obras públicas e oportunidades do novo PAC, com insights de especialistas como José Eduardo Guidi, do DNIT.

O terceiro painel explorou o papel institucional na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento regional, reunindo líderes de entidades como ABRAINC, SECOVI-SP e CONFEA.

O encerramento foi dedicado às ações sociais da construção civil, com destaque para o Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), que já capacitou mais de 18 mil jovens em duas décadas.

Criado em 1988, o FNNIC continua sendo um fórum vital para debates e deliberações sobre a indústria da construção no Norte e Nordeste. Esta edição em Aracaju, em parceria com a ASEOPP, reafirma o compromisso setorial com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social.

Por Marcelo Carvalho

Foto Cleverton Ribeiro