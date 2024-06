EMOÇÃO E GRANDES EXPECTATIVAS MARCAM O LANÇAMENTO DO PROJETO ‘REDE SERGIPANA DE MULHERES EMPREENDEDORAS’

Na noite da última terça-feira, 18, um novo capítulo foi escrito para o empreendedorismo feminino em Sergipe com o lançamento do projeto “Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras”. O evento, realizado na Casa Gambiarra, em Aracaju, foi marcado por emoção e expectativa, reunindo empreendedoras, representantes do projeto e autoridades locais.

O projeto, uma iniciativa do Grupo Gambiarra e do Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura e apoios do senador Alessandro Vieira e do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Políticas Para as Mulheres, tem como objetivo principal oferecer suporte e formação para mulheres que buscam desenvolver seus negócios e se destacar no mercado empreendedor.

Com duração de um ano, o projeto oferece 10 módulos de formação que abrangem diversos aspectos do empreendedorismo, além de acesso a um espaço de coworking totalmente equipado por 10 meses. O programa também inclui a participação das empreendedoras na Feirinha da Gambiarra, proporcionando visibilidade para seus produtos e serviços.

Em sua fala de lançamento do projeto, a coordenadora do Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, Isabele Ribeiro, reforçou suas expectativas ao criar um programa que não apenas incentive o empreendedorismo feminino, mas também promova estratégia e colaboração entre as empreendedoras. “É com imensa alegria e gratidão que inauguramos o projeto. Para mim, este momento representa a realização de um sonho que venho cultivando há muito tempo. Ao longo da minha trajetória, vi muitas ações voltadas para mulheres empreendedoras serem descontinuadas, o que me motivou ainda mais a criar um projeto com continuidade e abrangência. O Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras não é apenas mais um programa; ele é um compromisso com o futuro e o desenvolvimento das mulheres empreendedoras”, expressou.

A secretária de Estado de Públicas para as Mulheres do Estado de Sergipe, Camila Godinho, que prestigiou o lançamento da iniciativa, ressaltou o apoio contínuo que o governo pretende oferecer, destacando a importância de parcerias sólidas para o sucesso do projeto. “Estamos acompanhando este projeto há quase dois anos, discutindo como viabilizá-lo e apoiar de forma consistente as mulheres empreendedoras. Nosso objetivo é que esse apoio não seja pontual, mas conte com monitoria, cuidado e acompanhamento contínuo. Trabalharemos em parceria com duas organizações lideradas por mulheres, nas quais confio plenamente. Elas realizarão um trabalho fundamental nos bastidores, gerando dados e informações essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam cada vez mais melhores condições para as mulheres que estão lutando e empreendendo”, reforçou.

Trocas, expectativas e realização entre as participantes

O evento de lançamento do ‘Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras’ também foi uma oportunidade para que as 30 mulheres contempladas com a iniciativa tivessem esse primeiro contato, expressassem suas expectativas e conhecessem o local que será palco de muitos outros encontros.

A empreendedora Thaís Monique Costa Moutra, que trabalha com produções artesanais, destacou que o foco em aperfeiçoamento do branding foi o que despertou o interesse em participar do projeto. “Nossa produção consiste em bolsas e outros artesanatos, tudo feito por nós, artesanalmente, desde o zero. Algo que me chamou muita atenção no projeto foi a questão do branding, como nos posicionar, como melhorar a nossa marca. Além disso, eu tenho muita dificuldade com gestão de tempo, como lidar com o universo digital, acredito que essa iniciativa vai me ajudar muito”, avaliou.

A empreendedora na área de moda alternativa e mística, Jéssica Lessa, reforçou que o fato do projeto ser pensado e executado por mulheres deve ser um diferencial. “Eu acredito que ninguém melhor do que aquelas que vivenciam as dificuldades para falar com propriedade sobre elas. É justamente isso que torna esse projeto tão especial: ser concebido, pensado e executado por mulheres. Enfrentamos muitos desafios diariamente que precisam ser tratados aqui, discutidos, pensado em alternativas. E essa troca fará toda diferença”, opinou Fernanda.

A doula Erika Prado, uma das primeiras inscritas, acredita que o projeto será fundamental para fortalecer seu negócio e o de muitas outras mulheres, oferecendo ferramentas e confiança para superar desafios. “Ele não só nos oferece as ferramentas necessárias para o empreendedorismo, mas também nos dá a confiança para superar medos e inseguranças. Estou certa de que, com o apoio e o aprendizado que vamos receber, daremos passos mais firmes e seguros”.

Presenças

O encontro contou com a presença da ex-secretária de Estado de Políticas para as Mulheres de Sergipe, Danielle Garcia; com representantes do Banese, do Fórum Empresarial de Sergipe, do mandato do senador Alessandro Vieira, além de outros órgãos públicos estaduais, e também do vereador de Aracaju, Breno Garibalde.

Foto: Rafa Borgatto

Obará Comunicação Integrada