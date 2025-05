emporada de festas juninas chega ao shopping RioMar, em Aracaju

Thows na praça de alimentação e com a Galinha Pintadinha, quermesse, concurso de quadrilhas, Arraiá Kids, ArraiAu Pet, entre outras atrações, brindam o mês de junho do mall

Os primeiros acordes de sanfona, zabumba e triângulo anunciam a chegada da época mais animada do ano, enchendo o Nordeste de alegria, cores e sabores.

No RioMar Aracaju, o mês de junho é dedicado às celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro, com uma programação especial pensada para toda a família, incluindo os pets!

A festa começou com o Rancho RioMar, uma megaestrutura montada na área externa do shopping, que está sendo palco de muita animação. Até o dia 17, o espaço recebe diariamente apresentações de quadrilhas juninas de escolas particulares da cidade.

Na Praça de Alimentação Mar, o forró comanda a cena. No dia 29 de junho, a banda Fogo na Saia, liderada por Xande e Nanda, convida o público a dançar ao som do autêntico forró das antigas. Já no dia 30, Luanzinho Moraes encerra a programação com um show repleto de sucessos. As apresentações acontecem às 19h.

Entre os dias 18 e 21 de junho, das 19h às 22h30, o Rancho RioMar será palco do Concurso de Quadrilhas da TV Atalaia, reunindo os melhores grupos juninos do estado. Para assistir, basta se cadastrar no App RioMar Aracaju, disponível para Android e iOS, e doar 1kg de alimento não perecível (exceto sal).

No sábado, 21 de junho, às 10h, o Rancho abre espaço para o ArraiAu, um arraial especialmente preparado para os filhos de quatro patas. O evento contará com feirinha de produtos, distribuição de petiscos e acessórios, água à vontade e um divertido desfile caipira. Para participar, é necessário doar 1kg de ração (para cães ou gatos) e realizar inscrição no App RioMar Aracaju, disponível para Android e iOS.

No mesmo dia, às 15h, é a vez dos pequenos se divertirem no Arraiá Kids, que neste ano terá como destaque o show da Galinha Pintadinha e sua turma da fazenda. Após a apresentação, as crianças poderão tirar fotos com os personagens. O acesso é feito mediante inscrição no App RioMar Aracaju e doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal). Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Programa Mesa Brasil.

E para completar o clima junino, o público encontrará na área interna do shopping uma charmosa seleção de produtos vindos diretamente da Serra do Machado. De 5 a 27 de junho, a Quermesse da Serra do Machado ocupará dois espaços: no Piso L1 (próximo à Kalunga) e no Piso L2 (em frente à Camicado), trazendo artesanato, acessórios e comidas típicas em uma celebração de cultura e tradição. O acesso é gratuito.

