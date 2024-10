Empreendedoras de SE são homenageadas em premiação do Sebrae

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 foi entregue a 12 sergipanas com histórias marcantes no empreendedorismo durante cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 15. As vencedoras da etapa estadual ainda participarão da regional e podem seguir para o prêmio nacional.

Durante a celebração, as mulheres participantes receberam o destaque e a valorização por compartilharem os seus sonhos e seus anseios, sem esquecerem das dificuldades e percalços que enfrentaram e ainda enfrentam, no processo de empreender sendo uma mulher.

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe, em sua fala de abertura destacou que o Prêmio é sobre trabalho e histórias de vida.

“Não é fácil ser mulher e encarar tantos desafios com excelência, mas esse é o nosso diferencial. A mulher vem ocupando cada vez mais espaço na sociedade, rompendo barreiras, como prova disto reunimos 115 histórias de mulheres aqui hoje. Elas inspiram outras mulheres com força, garra, amor e inovação e, assim, elas têm mudado o mundo dos negócios”.

Desde 2004, o prêmio homenageia empreendedoras, observando as suas capacidades de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial, que com seus negócios geram impacto social e econômico na região em que atuam. Neste ano, as inscritas tiveram suas trajetórias analisadas por um júri exclusivamente feminino, composto por analistas técnicas do Sebrae, em quatro categorias: Microempreendedora Individual (MEI); Pequeno Negócio; Ciência e Tecnologia e Produtora Rural.

Sergipe contou com um aumento de mais de 80% nas inscrições quando comparado ao ano passado, o que, de acordo com Abelardo Monteiro, gestor interino do PSMN, vem “mostrando cada vez mais a força e o interesse das empresárias sergipanas em inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor”.

A vencedora da categoria Microempreendedora Individual, a artesã Emily Moura, era jornalista até o ano passado e mudou de profissão quando o Sebrae indicou que ela fizesse a sua carteirinha de artesã. “Hoje posso dizer que sou artesã de carteirinha!”, afirma com orgulho.

“Desde que busquei o Sebrae eu só enxergo o desenvolvimento do meu negócio. Aprendi que somos muito mais do que podemos imaginar e fico muito feliz por ver essas mulheres ocupando lugares de destaque. É uma grande oportunidade para apresentarmos nossas empresas e conhecermos os pequenos negócios que ainda não conhecíamos”, concluiu.

Vencedoras do PSMN

Confira as ganhadoras da premiação e as suas colocações em cada categoria:

Pequenos Negócios:

1º Roberta Rocha Amora – STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA

2º Rose Araújo Rodrigues de Oliveira – R3 MATUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

3º Valessia Kelly Miranda Maia – VM Agropecuária

Produtora Rural:

1° Marcia Santana

2° Maria Denize Feliz de Jesus Bispo

3° Maria Antonia dos Santos Cardoso

Ciência e Tecnologia:

1° Daiana Joice Rodrigues Costa de Souza – GEEDU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA

2° Patricia Severino – 3D PHARMA NORDESTE LTDA

3° Tâmara Luiza Gonçalves Magalhães Nunes – ADA METAVERSE CORPORATION LTDA

Microempreendedora Individual:

1° Emilly Moura Pereira Teles – LILLY MOURA

2° Eliara Almeida – CACHOS COM ELI

3° Julicleide de Oliveira Inocêncio -SABOR CASEIRO DA JULLY

Foto assessoria

Por Yasmin Déda