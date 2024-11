Empreendedores rurais e urbanos são premiados pelo BNB em Sergipe

Cinco produtores rurais e três microempreendedores urbanos foram homenageados nesta sexta-feira, 22, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em atividades produtivas diversas, na área de atuação do Banco do Nordeste em Sergipe. A solenidade de entrega do XVII Prêmio BNB de Microfinanças e do IX Prêmio BNB de Agricultura Familiar foi realizada no auditório da superintendência estadual do BNB, em Aracaju.

Crediamigo

O Prêmio de Microfinanças reconhece empreendedores atendidos pelos programas Crediamigo (microcrédito urbano) e Agroamigo (microcrédito rural). Na premiação do Crediamigo, a vencedora na categoria Inovação e Tecnologia é a empresária Adriana Wladya Silva de Jesus, de Nossa Senhora do Socorro. Atuando no setor de decoração de festas desde 2016, a cliente investe em itens de papelaria que valorizam a memória afetiva. Com apoio do BNB, expandiu o negócio e projeta aumento de 40% na receita.

Na categoria Empreendedorismo Feminino, o troféu ficou com Edineuza Soares dos Santos, do povoado Colônia Treze, em Lagarto. Cliente desde 2012, a loja possui os mais variados produtos de semijoias e folheados. Com orientação do Crediamigo, ela conta com 40 revendedoras, que ganharam renda e sustento para famílias.

“Comecei vendendo folheados de porta em porta e, com o passar do tempo, a necessidade de ampliar o meu negócio foi inevitável. Com a parceria com o Banco do Nordeste, consegui realizar a reforma da minha loja e expandir as minhas vendas diretas com uma equipe de 40 mulheres”, contou a empreendedora.

E na categoria Sustentabilidade, a vitória é de Eliene Alves Dantas Santos, de Nossa Senhora das Dores. Ela iniciou a sua carreira no ramo da beleza há 21 anos, e em 2024, junto ao Crediamigo, realizou o sonho de investir em energia solar.

“Amo de paixão o que faço. No início fui muito criticada pela minha escolha de deixar meu emprego e investir no curso de cabeleireira, mas não me deixei levar. Hoje tenho meu salão e já estou há mais de 20 anos nessa profissão. Com o BNB investi em energia solar e consegui reduzir bastante as minhas despesas”, disse Eliene.

Agroamigo

O evento seguiu com a premiação dos produtores atendidos pelo programa Agroamigo. Na categoria Empreendedorismo da Agricultura Familiar, a vencedora é a produtora Miracilene Vieira de Santana Campos, conhecida como Nininha, do município de Nossa Senhora de Lourdes.

Cliente desde 2017, ela fez o primeiro financiamento destinado à bovinocultura de corte. Depois mudou de ramo e construiu um restaurante junto à família, que contou com recursos do Banco do Nordeste para melhorias nas instalações.

Na categoria Inovação e Tecnologia, o prêmio ficou com a produtora Juliana Cardoso dos Santos. Desde 2006 na atividade de avicultura de corte, ela montou estrutura com sistema fotovoltaico, que produz energia limpa e sustentável.

“Sou cliente Agroamigo desde 2019 e sempre enfatizo a importância do programa e do Banco do Nordeste na minha vida. Hoje essa atividade é a renda principal da minha família, e a partir dela realizamos vários sonhos profissionais e pessoais. Com o financiamento pude investir em um sistema semiautomático de entrada e saída de ração, e em um monocultivador”, explicou Juliana.

E na categoria Sustentabilidade, a vencedora foi Eliana de Jesus, que encontrou no Agroamigo o suporte necessário para investir no cultivo hidropônico de hortaliças folhosas. Há 11 anos no programa, ela tem gerado resultados necessários para a prosperidade da produção, localizada no município de Umbaúba.

Agricultura familiar

O produtor Nalbert de Aragão Santos, cliente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), é o vencedor na categoria Inovação e Tecnologia. Na propriedade em Propriá, Nalbert sempre acompanhou os pais no manejo do pequeno rebanho leiteiro. Há dois anos, obteve o primeiro crédito no BNB, e em cursos de capacitação promovidos pelo Banco, aprendeu a inovar com práticas sustentáveis, como o aproveitamento do subproduto do leite fornecido às agroindústrias da região.

Na categoria Empreendedorismo Feminino da Agricultura Familiar, a premiada é Nivania Meneses de Oliveira, de Tobias Barreto. Produtora rural há 20 anos, ela iniciou com um pequeno rebanho leiteiro em sistema semi-intensivo. Com financiamentos do Banco, aumentou o rebanho e hoje o faturamento alcança 200 litros de leite por dia, vendidos in natura a uma empresa da região.

O superintendente estadual do BNB em Sergipe, César Santana, recebeu os premiados, a comissão julgadora e parceiros institucionais na solenidade. “A premiação sempre traz um reconhecimento importante a belas histórias de superação no campo e na cidade. São pessoas que trabalham com muita garra, geram renda familiar e inspiram outras pessoas a investirem em seus negócios, que ajudam a movimentar a economia da região”, disse.

Comissão julgadora

Os clientes do Crediamigo foram selecionados por uma banca composta por representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para os empreendimentos rurais, a equipe do Banco do Nordeste contou com a colaboração de representantes da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase), da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Balanço

De janeiro a outubro, o Banco do Nordeste registrou total de R$ 668 milhões em aplicações destinadas a mais de 158 mil empreendedores urbanos e rurais em Sergipe, por meio dos programas de microcrédito (Crediamigo e Agroamigo). E por meio do Pronaf, mais de 14 mil agricultores familiares receberam R$ 271 milhões em crédito no estado.

Ascom BNB – Foto: Michel de Oliveira