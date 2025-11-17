Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta segunda-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira (17).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta segunda-feira, dia 17
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Auxiliar administrativo
Ensino médio cursando
Ter conhecimento básico em informática e pacote office
Sem experiência
Trabalhar meio período
Empresa localizada no bairro Pereira Lobo
Técnico em edificações
Ensino médio cursando ou completo
Estar cursando Técnico em edificações
Ter conhecimento básico em informática
Sem experiência
Trabalhar meio período
Empresa localizada no bairro Aruana
Garçom
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Trabalhar em altura
Empresa localizada no bairro Centro
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Cuidador infantil
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!
Ascom Fundat