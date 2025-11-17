Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta segunda-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira (17).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331

Vagas para ampla concorrência para esta segunda-feira, dia 17

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Auxiliar administrativo

Ensino médio cursando

Ter conhecimento básico em informática e pacote office

Sem experiência

Trabalhar meio período

Empresa localizada no bairro Pereira Lobo

Técnico em edificações

Ensino médio cursando ou completo

Estar cursando Técnico em edificações

Ter conhecimento básico em informática

Sem experiência

Trabalhar meio período

Empresa localizada no bairro Aruana

Garçom

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Trabalhar em altura

Empresa localizada no bairro Centro

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Cuidador infantil

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Aproveite a oportunidade e venha garantir sua vaga!

Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Informações: (79) 3179-1331

Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

Ascom Fundat