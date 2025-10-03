Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta sexta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (03). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, ou qualquer unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, Carteira de Identidade Nacional (CIN, antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: (79) 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, 03

Manicure

Alfabetizado

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Suíssa

Vendedor de certificados digitais

Ensino médio completo

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro São José

Cozinheiro(a)

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Auxiliar de Açougue

Ensino Médio completo

Com experiência sem ser comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Grageru

Repositor

Ensino Médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Grageru

Recepcionista de hotel

Ensino Médio completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Conhecimento em informática

Vaga afirmativa para mulheres, preferencialmente candidatas que residam em Aracaju

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Pintor

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Cozinheiro (a)

Ensino Médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Marcos Freire 1

Auxiliar de cozinha

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Repositor de material de construção

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no Conjunto Jardim

Vendedor

Ensino Médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Consultor externo

Ensino Médio completo

Sem experiência

Curso: atendimentos e vendas, disponibilidades para viagens

Empresa localizada no bairro Suíssa

Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)

Atendente clínico

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Cuidador infantil

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Compareça a um dos pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Ascom Fundat