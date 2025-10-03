Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta sexta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (03). Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, ou qualquer unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, Carteira de Identidade Nacional (CIN, antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: (79) 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, 03
Manicure
Alfabetizado
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Suíssa
Vendedor de certificados digitais
Ensino médio completo
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro São José
Cozinheiro(a)
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Auxiliar de Açougue
Ensino Médio completo
Com experiência sem ser comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Grageru
Repositor
Ensino Médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Grageru
Recepcionista de hotel
Ensino Médio completo
Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS
Conhecimento em informática
Vaga afirmativa para mulheres, preferencialmente candidatas que residam em Aracaju
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Pintor
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Cozinheiro (a)
Ensino Médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Marcos Freire 1
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Repositor de material de construção
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no Conjunto Jardim
Vendedor
Ensino Médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Consultor externo
Ensino Médio completo
Sem experiência
Curso: atendimentos e vendas, disponibilidades para viagens
Empresa localizada no bairro Suíssa
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Atendente clínico
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Cuidador infantil
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Compareça a um dos pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Ascom Fundat