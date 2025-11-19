EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) publicou o Edital nº 001/2025 para contratação de aprendizes, reforçando seu compromisso com a formação da juventude e a preparação profissional de novos talentos da rede pública de ensino. A seleção atende ao Decreto Federal nº 11.061/22, que regulamenta a aprendizagem no Brasil, e às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O edital está disponível no site da Emdagro (emdagro.se.gov.br).

O programa tem como foco a formação técnico-profissional metódica, assegurando que adolescentes e jovens tenham acesso a conhecimento teórico e prática supervisionada — um passo importante para ingressar no mercado formal de trabalho. As atividades práticas serão desenvolvidas na sede da Emdagro, no bairro Capucho, em Aracaju, sob acompanhamento da Coordenadoria de Recursos Humanos (CODRHU) da instituição.

Serão ofertadas 10 vagas para o turno da manhã. Os aprendizes terão vínculo empregatício com a empresa pública, com direito a salário, vale-transporte e todos os encargos trabalhistas e previdenciários previstos na legislação.

Inscrições

As inscrições acontecem de 19 a 30 de novembro de 2025, exclusivamente pela plataforma GO Sergipe (www.gosergipe.se.gov.br). Não há cobrança de taxa. Ao preencher o cadastro, o candidato deve informar corretamente o telefone e o e-mail, já que a ausência desses dados resulta em eliminação imediata. Serão pré-selecionados 50 cadastros, levando em conta o perfil exigido pelo edital.

Quem pode participar

Para concorrer, o candidato precisa ter entre 15 e 20 anos; estar matriculado em escola pública estadual ou municipal; estar cursando do 8º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio e estudar obrigatoriamente no turno da tarde ou à noite.

A seleção começará com uma prova objetiva de Português, Geografia e História, marcada para o dia 9 de dezembro de 2025, no horário das 8h às 10h. A prova será aplicada na sede da Emdagro, localizada na avenida Dr. Carlos Rodrigues Cruz, s/nº, no bairro Capucho, em Aracaju.