Empresário se reúne com superintendente do Sebrae e discute demandas de Tomar do Geru

Na manhã desta terça-feira, 25 de julho, o empresário e pré-candidato a prefeito de Tomar do Geru, Jal Construções (PSD), esteve reunido com a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, filha do ex-governador e presidente estadual do PSD, Belivaldo Chagas.

Na pauta, ações e parcerias para desenvolver o município do Sul sergipano. “Discutimos algumas demandas de interesse da população do povo gerurense nas mais diversas diversas áreas e dentro do campo de atuação do Sebrae/SE”, frisou Jal.

Também estavam presentes, a presidente da Câmara de Tomar do Geru, Nena Marques, e a vereadora Leide Guimarães, ambas do PSD.

Ascom – Jal Construções