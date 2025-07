Empresários do agronegócio participam  de encontro de crédito em Estância

Produtores e empresários rurais das regiões Sul e Centro-Sul do estado participam de um encontro nesta sexta-feira (25), para dinamizar o acesso a financiamentos destinados a atividades da agricultura e pecuária de 10 municípios. O Cliente Indica Cliente Agronegócio será realizado às 9h, no auditório do Sebrae, em Estância.

O público terá acesso a crédito para diferentes finalidades, como ampliação da produtividade, instalação de pequenas usinas solares e projetos de inovação tecnológica nas propriedades rurais. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

No encontro, os empresários rurais poderão realizar negócios e dar entrada em contratos de financiamento. Todos os projetos devem ter planejamento sustentável, com crédito disponível para expansão, custeio agropecuário, armazenagem e compra de máquinas e equipamentos, entre outros objetivos.

O calendário do evento seguirá em outras regiões de Sergipe. O próximo encontro será no dia 30 de julho, em Nossa Senhora da Glória, no Sertão do estado. E no dia 15 de agosto, a agenda finaliza na cidade de Itabaiana, na região Agreste.

SERVIÇO

Cliente Indica Cliente Agronegócio

Data: 25 de julho, às 9h

Local: Unidade do Sebrae em Estância

Fonte BNB