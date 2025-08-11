Empresários do agronegócio participam de encontro de crédito em Itabaiana

Produtores e empresários rurais da região Agreste participam de um encontro nesta sexta-feira (15), para dinamizar o acesso a financiamentos destinados a atividades da agricultura e pecuária de 19 municípios. O Cliente Indica Cliente Agronegócio será realizado às 9h, na Associação Comercial de Itabaiana.

O público terá acesso a crédito para diferentes finalidades, como ampliação da produtividade, instalação de pequenas usinas solares e projetos de inovação tecnológica nas propriedades rurais. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

No encontro, os empresários rurais poderão realizar negócios e dar entrada em contratos de financiamento. Todos os projetos devem ter planejamento sustentável, com crédito disponível para expansão, custeio agropecuário, armazenagem e compra de máquinas e equipamentos, entre outros objetivos.

O calendário do evento percorre as regiões de Sergipe. O primeiro encontro foi realizado no dia 25 de julho, em Estância, no Sul do estado. E no dia 30, a programação ocorreu em Nossa Senhora da Glória, no Sertão Sergipano.

Banco do Nordeste