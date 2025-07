Empresas da construção civil firmam acordos coletivos com o Sintracon em Sergipe

Acordos garantem reajuste salarial de 7,5%, aumento da cesta básica para R$ 205 e valorização da mão de obra em meio à ausência de convenção coletiva no setor

Em uma articulação liderada pela Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), treze empresas do setor da construção civil formalizaram nesta quarta-feira (10) acordos coletivos de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores na Construção (Sintracon). A assinatura dos documentos ocorreu na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), em Aracaju.

A medida assegura um reajuste salarial de 7,5%, o aumento no valor da cesta básica para R$ 205,00 e a manutenção de benefícios anteriores, atendendo à demanda urgente da categoria, cuja data-base é 1º de março. Passados mais de quatro meses sem a formalização da convenção coletiva tradicional, a ASEOPP decidiu agir para evitar que os trabalhadores ficassem descobertos de direitos essenciais.

“A ASEOPP tomou essa iniciativa em nome da valorização dos nossos profissionais. Esse é um movimento concreto, que reforça nosso compromisso com os operários e demonstra que as empresas estão dispostas a avançar institucionalmente, mesmo diante de impasses externos”, afirmou o engenheiro Geraldo Majela, vice-presidente de Relações Trabalhistas da associação, que representou a entidade na solenidade.

A assinatura dos acordos foi possível graças à boa relação entre a ASEOPP e o Sintracon. O processo de negociação, descrito por Majela como “totalmente pacífico e ágil”, durou cerca de um mês após a constatação de que a convenção coletiva não seria assinada a curto prazo.

O evento contou com a presença do presidente do Sintracon, Raimundo Luiz Reis, e do superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Sergipe (MTE/SE), José Cláudio Silva Barreto, conhecido como Cláudio Caducha. Também estiveram presentes representantes das treze empresas associadas que formalizaram os acordos.

Segundo a ASEOPP, a adesão à assinatura dos acordos é voluntária, mas a expectativa é que outras empresas do setor sigam o mesmo caminho, especialmente diante da mobilização dos próprios trabalhadores, que buscam garantir o reajuste e os benefícios.

A medida surge em um momento de alerta para o setor da construção civil, que enfrenta, em todo o país, um déficit crescente de mão de obra qualificada. “Quanto mais o trabalhador se sentir valorizado, mais ele permanecerá no setor. É preciso criar condições para atrair e manter essa força de trabalho essencial”, completou Majela.

A ASEOPP já havia protagonizado, durante a pandemia, iniciativas semelhantes em prol da segurança e dos direitos dos trabalhadores, e reforça que continuará atuando para garantir estabilidade, diálogo e valorização profissional no setor da construção civil sergipana.

Texto e foto: Marcelo Carvalho