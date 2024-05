Empresas de ônibus promovem ações conscientização alusivas à campanha do Maio Amarelo

No dia ‘D’ do Maio Amarelo, de iniciativa do Setransp, a conscientização contra os acidentes de trânsito, será destaque entre os motoristas de ônibus

Com o objetivo de ampliar a conscientização de motoristas, usuários do transporte público coletivo e a população de forma geral, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) realiza ações de sensibilização alusivas à campanha ‘Maio Amarelo’. A campanha, que tem como tema nacional ‘Paz no trânsito começa por você’, visa enfatizar a importância da responsabilidade individual na construção de um trânsito mais seguro.

Entre as iniciativas, nesta terça-feira (21), às 12 horas, o Setransp e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte (Sest Senat), em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), o Programa Ambiental Despoluir, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SE) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRan-SE) promovem o dia ‘D’ de mobilização do Maio Amarelo do setor de transportes com um comando educativo na Av. Ministro Barreto Sobral, nas proximidades do Hospital Primavera, no bairro Jardins.

Dados do último Relatório Mundial sobre a Situação da Segurança Viária da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em 2023, apontam que os sinistros de trânsito continuam sendo a principal causa de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos, com mais de duas mortes ocorrendo a cada minuto e mais de 3.200 por dia.

“As estatísticas chamam a atenção e esta mobilização traduz a preocupação de todos os envolvidos com a mobilidade urbana e a segurança no trânsito. É uma campanha de grande relevância e o setor de transporte tem contribuído para disseminar as informações levando a conscientização de que o trânsito é coletivo e ser cauteloso torna o dia a dia seguro”, destacou a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Além da iniciativa, outras atividades estão sendo desenvolvidas pelo setor de transportes como ações educativas nas garagens das empresas de ônibus de transporte coletivo na capital sergipana, no próximo dia 28 treinamentos voltados aos motoristas que atuam nas empresas em parceria com o Sest Senat e conscientização dos colaboradores do Setransp e da AracajuCard, empresa que administra a bilhetagem eletrônica. No último dia 2 de maio, o Setransp também participou do lançamento oficial da campanha estadual do ‘Maio Amarelo’, apoiando a iniciativa com a divulgação em busdoor.

Dados

Divulgado recentemente, o Boletim de Vigilância em Saúde de Sergipe traz uma análise epidemiológica sobre o comportamento e tendência dos Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) no estado e destaca a violência no trânsito. A publicação apresenta dados das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS), além dos óbitos por acidentes entre os anos de 2008 a 2022. Quando consideradas as categorias dos sinistros registrados de acordo com o tipo de vítima acometida e aos óbitos, os acidentes envolvendo motociclistas lideram 81,2% das internações hospitalares, com o índice de 52,5% de mortalidade.

A publicação mostra ainda que o transporte público coletivo ocupa a última colocação com menos de 1% de internações hospitalares e óbitos dos acidentes de transporte terrestre. “Entre os cursos obrigatórios para atuação como condutor de transporte público, está o curso de direção defensiva. Esses treinamentos e outras medidas importantes de conscientização são essenciais para prevenir os acidentes envolvendo os ônibus”, enfatizou a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Dentre os 14 módulos obrigatórios do curso especializado para formação de condutores de veículos de transporte público coletivo de passageiros, realizado pelo Sest Senat, está o de Direção Defensiva, um dos destaques para capacitar os motoristas na prevenção, evitando acidentes de trânsito.

Foto ascom Setransp

Por Juliana Melo