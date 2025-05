Emsurb diz que coleta de lixo domiciliar está regularizada em Aracaju

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) informa que a coleta domiciliar em Aracaju foi regularizada na sexta-feira (16). No sábado (17), o cronograma operacional foi executado conforme o previsto, sem intercorrências. Já no domingo (18), a Emsurb coordenou uma força-tarefa com o emprego de 15 caminhões coletores, para uma varredura em todas as regiões da cidade. A operação contou ainda com o apoio de 2 caminhões para o recolhimento de pneus e outros 2 destinados ao programa Cata-treco, que circularam em pontos de descarte irregular.

A autarquia ressalta que vem monitorando permanentemente a execução dos serviços, com vistas a evitar impactos à população e assegurar a normalidade das operações. Tal acompanhamento tem sido fundamental para o restabelecimento integral das atividades e para a garantia da eficiência dos serviços prestados.

O cronograma de coleta segue em sua normalidade: na zona Norte, o serviço é realizado às segundas, quartas e sextas-feiras; na zona Sul, às terças, quintas e sábados; e nos bairros da região central (Grageru, Centro, Siqueira Campos, 13 de Julho, Inácio Barbosa, Santo Antônio, Cirurgia, Luzia, Orla, São José e Suíssa), a coleta ocorre de segunda a sábado.

Com informações e foto da Emsurb