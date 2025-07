EMSURB monitora em tempo real os serviços de coleta em Aracaju

Para garantir mais transparência, agilidade na resolução de demandas e eficiência na prestação dos serviços de limpeza urbana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), vem ampliando o sistema de monitoramento das atividades operacionais realizadas na capital. Coletas domiciliar, seletiva e de entulho já contam com rastreamento completo, que permite acompanhar os caminhões em tempo real.

O acompanhamento é feito a partir de duas salas de monitoramento: uma localizada na Diretoria Operacional e outra instalada diretamente na presidência da Emsurb. A partir desses centros, é possível visualizar, em tempo real, toda a movimentação das equipes operacionais.

“Contamos com um sistema que permite visualizar em tempo real a localização das pás carregadeiras e dos compactadores. Só na coleta domiciliar, temos atualmente 34 veículos circulando diariamente pela cidade, todos dentro do cronograma. Essa ferramenta nos dá segurança para desmentir informações falsas que, por vezes, são espalhadas dizendo que a coleta não foi realizada. Quando isso acontece, basta verificar no sistema”, destaca o presidente da Emsurb, Hugo Esoj.

Além disso, ele destacou um importante avanço: “O Complexo Santa Maria agora conta com coleta diária, de segunda a sábado. Um avanço importante para a população da região”, reforça.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também reforça o compromisso da gestão com a qualidade dos serviços prestados. “Nossa preocupação é com a transparência e a eficiência. A cidade já começa a perceber a diferença. Isso é muito importante, principalmente na limpeza urbana, que impacta diretamente o dia a dia da população”, destacou.

A tecnologia implantada oferece informações detalhadas, como horário de passagem dos veículos, tempo de parada, velocidade e localização precisa. Isso permite responder rapidamente a eventuais denúncias da população sobre falhas no serviço.

“Se um morador informa que a coleta não foi realizada em sua rua, imediatamente acessamos o sistema de rastreamento e verificamos se o compactador passou pelo local, a que horas passou, quanto tempo permaneceu e até a velocidade em que trafegava. Isso porque, se o veículo passa a 40km/h, por exemplo, sabemos que não houve coleta, pois ele apenas passou sem executar o serviço”, explica Carlisson Sampaio, gerente de engenharia da Emsurb.

Além da coleta domiciliar, a Emsurb está em fase de implantação do rastreamento dos serviços de irrigação e do programa Cata Treco, fortalecendo ainda mais o controle e a qualidade dos serviços prestados.

A iniciativa reafirma o compromisso da atual gestão com a responsabilidade pública, o planejamento técnico e a melhoria contínua dos serviços urbanos, garantindo mais eficiência e respostas rápidas às demandas da população.

Fonte: Agência Aracaju de Notícias