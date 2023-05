Emsurb registra quase 400 inscritos para vendas na área externa do Arraiá do Povo

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realizou, até o final da tarde desta quarta-feira, 24, 393 cadastros de pessoas interessadas em comercializar produtos na área externa do Arraiá do Povo, evento promovido pelo Governo do Estado e que acontecerá durante o mês de junho, na Orla da Atalaia. Iniciado no último dia 22, o cadastramento para a ocupação das 58 vagas com disponibilidade de atividades diversas, foi encerrado às 17h.

Irla Maria de Jesus esteve entre os que compareceram neste último dia de inscrição. A dona de casa conta que costuma vender “de tudo um pouco”, mas, no Arraiá do Povo, a opção será por lanches diversos. Empolgada para o sorteio, Irla faz questão de expressar o quanto as vendas impactarão positivamente no orçamento da família, e que, se contemplada, a oportunidade representará um recomeço para a atividade que exerce por anos.

“Antes, eu vendia na praça Olímpio Campos, mas não tinha muita saída. Decidi então trocar para o comércio em eventos, onde pretendo vender meus pasteizinhos e outros lanches, sempre com muito capricho. Esse evento vai ajudar muito na renda e espero, com fé em Deus, conseguir uma vaga. Quanto à expectativa, temos sempre que estar otimistas, não é? Tenho certeza de que vai ser tudo muito bom”, comenta Irla.

Acompanhado de parentes, José Antônio esteve na sede da Emsurb e garantiu seu nome no sorteio para a venda de drinques. A empreitada da família já dura alguns anos e serve para complementar os ganhos financeiros que assegurem o seu sustento, razão esta que faz com que José mantenha em alta a expectativa para se tornar um dos agraciados com as vagas que estão sendo ofertadas.

“Todos os anos, a gente participa de eventos organizados pela Prefeitura de Aracaju e, em alguns deles, conseguimos ser contemplados. No caso do Arraiá do Povo, se tudo der certo, será a primeira vez. Estamos confiantes de que será uma festa boa e aguardamos para ver no dia como vai funcionar toda a organização”, relata o comerciante.

Ao término das inscrições, a empresa municipal fará um novo balanço para identificar o total de participantes inscritos. Já o sorteio permanece agendado para a próxima sexta-feira, 26, na sede da Diretoria de Orlas e Parques, localizada no Centro de Cultura e Artes J. Inácio, ao lado da Praça de Eventos da Orla da Atalaia. A leitura dos números será aberta ao público e a taxa varia de R$127,00 a R$270,00.

“É sempre importante frisar que as equipes da Emsurb estarão atuando em todo o perímetro da festa para assegurar o cumprimento das regras previstas no edital de chamada pública. Um dos critérios será o uso dos crachás de identificação, que deverão ser entregues aos contemplados no próximo dia 1º”, orienta o presidente da empresa municipal, Bruno Moraes.

