Emsurb vai cadastrar ambulantes para comércio na área externa do Arraiá do Povo

Na próxima terça e quarta-feira, dias 6 e 7 de maio, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), irá cadastrar os comerciantes interessados na venda de bebidas e alimentos na área externa do Arraiá do Povo. A iniciativa integra o apoio da Prefeitura de Aracaju ao Governo do Estado, que promove o evento na Orla da Atalaia.

As inscrições serão efetuadas na sede da empresa municipal, localizada na rua Dom Pedro II, 135, no bairro Ponto Novo, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para esta edição, foram disponibilizadas 31 vagas para a comercialização de produtos nas categorias de isopor, diversos, food truck, drinks e towner.

No momento do cadastramento devem ser apresentados documentos com foto pessoal original (RG e CPF); comprovante de residência em nome do inscrito (titular), emitido até 60 dias da data de inscrição; certificado de Curso de Manipulação de Alimentos em nome do candidato, emitido por instituições oficiais, e, no caso do comércio realizado em Towner e Food Truck, também deve ser apresentado documento do veículo em nome do inscrito.

“A Prefeitura continua dando suporte aos grandes eventos que fomentam a economia local e geram renda para os comerciantes e não seria diferente com essa parceria com o Governo do Estado. Vale ressaltar, que só será permitido uma inscrição por CPF. Já o sorteio será no dia 8 de maio, a partir das 9 horas no mesmo local da inscrição”, informou o diretor de Orlas e Parques da Emsurb, Fabiano Braga.

Arte: Ascom Emsurb