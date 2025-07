EMURB REALIZA READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, NO BAIRRO BUGIO, EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), está realizando uma importante readequação na segunda etapa da Avenida Perimetral Oeste, localizada no bairro Bugio, Zona Norte da capital. O projeto prevê a abertura de retornos, criação de uma ciclovia no lado esquerdo da pista, além de sinalização adequada, o que vai proporcionar melhorias significativas, sobretudo aos moradores da localidade.

“Antes, a ciclovia no meio da avenida e foram registrados muitos acidentes, além de dificultar o acesso aos moradores. No atual projeto, a ciclovia está sendo feita conforme as normas técnicas garantindo mais segurança para os ciclistas. Também vamos viabilizar o acesso para mão dupla em trechos específicos, abrir rotatórias, entre outras intervenções. Nosso objetivo é compatibilizar o projeto com a realidade do bairro”, afirmou Clariana Lima, engenheira responsável pelo projeto.

Rinaldo Ferreira mora há 20 anos na localidade e nutre uma expectativa positiva em relação às melhorias que estão sendo realizadas. “As pessoas que moram nas laterais das ruas ficaram sem retornos para seus veículos. Estamos sofrendo há muito tempo. Esqueceram da gente e a atual gestão está nos olhando com carinho. Agora está bom, relatou.

Silvânia Maria dos Santos é ciclista e mora no Bugio há 38 anos. Segundo ela, à medida que a ação avança, é possível identificar a satisfação dos moradores por ter suas solicitações atendidas. “O serviço nem terminou, mas nós já notamos a diferença. Para nós, ciclistas, o que está sendo feito garante mais segurança e conforto no trânsito”, disse.

Valdir Albuquerque mora nas imediações e também comemorou a ação da prefeitura na Perimetral Oeste. Ele ressaltou a melhoria no tráfego, tanto de pedestres quanto de veículos. “Essa avenida estava sendo um grande problema pelo formato que estava. A comunidade agradece por tudo que está sendo feito e vamos aguardar a finalização”, disse.

Com uma extensão de 7,5 km de pista dupla com nove metros de largura cada, a avenida, que passa pelos bairros Lamarão, Soledade, Bugio, Jardim Centenário e Santos Dumont, é um marco para a mobilidade urbana e o desenvolvimento social e econômico da capital sergipana.

Foto AAN