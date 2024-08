Enare 2024/2025: Hospital de Cirurgia oferta 41 vagas para Residência

Complexo médico-hospitalar e especializado na oferta de ensino e pesquisa, o Hospital de Cirurgia (HC) disponibiliza 41 vagas para os programas de Residência Médica e Multiprofissional, através do Exame Nacional de Residência (Enare) 2024/2025. Os Interessados devem se inscrever até o dia 5 de setembro.

Em Residência Médica, que tem como público-alvo médicos formados ou formandos até o dia 28 de fevereiro de 2025, o HC oferece 33 vagas, sendo 4 em Cardiologia, 1 em Cirurgia Cardiovascular, 5 em Cirurgia Geral, 2 em Cirurgia Vascular, 10 em Clínica Médica, 4 em Medicina Intensiva, 2 em Neurocirurgia, 2 em Ortopedia e Traumatologia, 2 em Psiquiatria, e 1 em Urologia.

Em Residência Multiprofissional, que tem como público-alvo enfermeiros, fisioterapeutas e odontólogos formados ou formandos até o dia 28 de fevereiro de 2025, o HC está ofertando 8 vagas em Terapia Intensiva, sendo, 3 em Enfermagem, 2 em Fisioterapia e 3 em Odontologia.

“A residência desempenha um papel essencial na formação e desenvolvimento de profissionais da saúde e o Hospital de Cirurgia tem o compromisso em formar especialistas através da oferta de 11 programas altamente qualificados, sendo 10 de Residência Médica e um de Residência Multiprofissional, proporcionando um ambiente de aprendizado intensivo e supervisionado por especialistas de excelência, onde os conhecimentos teóricos são aplicados na prática, as habilidades técnicas e de pesquisa são aprimoradas e as competências de liderança e trabalho em equipe são desenvolvidas”, destaca a gerente de Ensino e Pesquisa do HC, Wanessa Lordêlo.

Etapas de seleção

Desde 2021, a seleção para ocupação das vagas dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional do Hospital de Cirurgia é feita por meio do Enare, que é organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) do Ministério da Educação (MEC).

O processo seletivo do Exame de Residência é dividido em três etapas: prova objetiva (eliminatório e classificatório); análise curricular (classificatória); e procedimento de heteroidentificação e/ou perícia médica (eliminatório). Esta última fase é destinada aos candidatos que concorrem às vagas reservada a pessoas com deficiência e/ou se autodeclararam negros, indígenas ou quilombola.

O sistema de classificação do Enare é semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)/Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O candidato obtém a nota na especialidade escolhida após as provas e a utiliza para indicar em qual instituição pretende atuar. O sistema fica aberto por um tempo determinado para que cada um registre o local de sua escolha.

Cronograma

De 7 de agosto a 5 de setembro deste ano, o candidato deve realizar inscrição. A aplicação da prova objetiva ocorrerá no dia 20 de outubro. Já a divulgação do resultado do exame escrito será no dia 20 de dezembro e da análise curricular no dia 7 de janeiro de 2025.

Inscrições

Para realização das inscrições, os interessados devem acessar o site do Exame Nacional, por meio do site: enare.ebserh.gov.br, que tem disponível também o edital com mais informações sobre o certame.

Ascom Hospital de Cirurgia