Encenação da Paixão de Cristo marca primeiro final de semana da Vila da Páscoa

O primeiro final de semana da Vila da Páscoa foi palco da encenação da Paixão de Cristo, realizada pelo Grupo Teatral São Francisco de Assis (Grutesfa), do Santuário São Judas Tadeu – a Igreja dos Capuchinhos. Pelo segundo ano consecutivo, o grupo, formado por 100 integrantes, trouxe a apresentação e reuniu inúmeros visitantes que assistiram ao espetáculo encantados. A encenação é realizada aos finais de semana (sábado e domingo), sempre às 19h.

Foi a primeira vez que a historiadora Mara Cunha assistiu à Paixão de Cristo na Vila da Páscoa e, para ela, a experiência foi enriquecedora. “Fiquei muito emocionada, porque foi um projeto muito bonito, bem elaborado, e nos trouxe a presença do Salvador, em um momento em que o mundo está precisando de paz. Eu fico muito sensibilizada na parte em que Jesus ressuscita, porque se não ressuscitasse, em vão seria todo o seu processo de amor, de luta e de desprendimento”, pontuou.

Clara Carine da Silva é a Salomé da Paixão de Cristo. A estudante contou que é uma satisfação participar da encenação na Vila da Páscoa. “É a segunda vez que eu estou participando da Paixão do Cristo como Salomé. Desde pequena, venho fazendo a encenação, mudando de papel. É uma sensação surreal, maravilhosa, fiquei um pouquinho nervosa, mas foi incrível”, detalhou.

Maria de Souza e toda sua família acompanham a encenação do grupo da Igreja Capuchinhos há anos. Nesse fim de semana, eles foram prestigiar a apresentação nos Lagos da Orla. “A família da gente acompanha há muitos anos, assistindo todos os anos, por sinal, tenho uma sobrinha que participa também. Achei um espetáculo, cada ano que passa fica mais bonito e emocionante. Eles se empenham muito em tudo que estão fazendo”, elogiou a aposentada.

Sobre qual a parte da Paixão que mais a toca, a resposta não podia ter sido outra: “A hora da cruz. O coração de mãe aperta, na hora que coloca ele nos braços da mãe, que a mãe recebe o filho ali, comove bastante”, confessou.

A doméstica Maria Gilsa Silva já tinha prestigiado a encenação no ano anterior e veio novamente neste ano. “No ano passado já estava bom, neste está ainda melhor. Chega a tocar no coração da gente, principalmente na parte da crucificação. A gente sai com a mensagem do amor e da esperança”, destacou.

O diretor da peça teatral, Raimundo Oliveira, está à frente do grupo há 15 anos. Para ele, voltar à Vila da Páscoa é uma honra. “Estar aqui é gratificante, porque não esperava a repercussão que aconteceu no ano passado. Hoje, nós retornamos com êxito, com as pessoas gostando a cada dia mais. Acredito que o Governo do Estado tem acertado plenamente nessa ideia, em trazer um pouco mais da presença de Jesus às pessoas que passam aqui. Nós ficamos gratificados, emocionados com essa apresentação, só alegria e gratidão a Deus por tudo isso”, destacou. “É um evento muito grande, o trabalho não é fácil, mas é muito gratificante fazer a Paixão de Cristo, ensinar a vida de um homem que marcou a história há mais de dois mil anos. Para a gente, não tem preço, é sempre uma alegria muito grande fazer essa encenação, concluiu o diretor.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Igor Matias