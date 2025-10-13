FUNDAT: ENCERRAMENTO DO PARQUE DAS CRIANÇAS UNE LAZER E OPORTUNIDADE PARA EMPREENDEDORAS QUALIFICADAS

Na tarde deste domingo, 12, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) esteve presente no Parque das Crianças, realizado no Parque da Sementeira, por meio da participação de alunas qualificadas pelos cursos ofertados pela instituição. Em um ambiente repleto de alegria, diversão e geração de oportunidades, os aracajuanos aproveitaram um dia especial de lazer e confraternização em família.

A presença das alunas empreendedoras no evento reforça a importância das ações que unem qualificação profissional e incentivo à prática empreendedora. Iniciativas como essa demonstram o impacto real dos cursos da Fundat, que capacitam mulheres para transformar conhecimento em renda, impulsionando o empreendedorismo local e fortalecendo a economia criativa de Aracaju.

“Estamos aqui desde sexta-feira, na inauguração da revitalização do Parque da Sementeira. Estou muito satisfeita e grata à Fundat por ter nos trazido, por acreditar no nosso trabalho e nos dar a oportunidade de apresentar nossos produtos, como os bolos confeitados. Está sendo incrível participar deste Dia das Crianças, com o parque lotado. Agradeço à prefeita e a toda equipe da Fundat. Muito obrigada a todos!”, declarou a aluna capacitada pela Fundat, Marciana Luzia Oliveira.

“É muito bom, é emocionante ver o Parque da Sementeira tão cheio de crianças e famílias aproveitando o espaço. E nessa parte da feirinha, a gente encontra delícias maravilhosas. Todo mundo da família acha alguma coisa que gosta. Está tudo incrível, tudo maravilhoso!”, afirmou Arícia Menezes, que levou a filha para aproveitar a tarde deste domingo.

A ação da Fundat evidencia seu apoio ao desenvolvimento das empreendedoras, promovendo visibilidade e oportunidade de crescimento para quem busca conquistar seu espaço no mercado.

Todos os domingos, as alunas capacitadas pela Fundat estão na Praça Tobias Barreto, expondo e comercializando seus produtos, o que fortalece o empreendedorismo feminino e impulsiona o avanço econômico e social da cidade.

Foto Ascom Fundat