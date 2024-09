Encontro ‘Conexão Artesanato e Moda’ será nova etapa do projeto RendaVeste Sergipe

Após a finalização do edital de seleção para o Curso Técnico em Moda e Desenvolvimento de Produtos, envolvido no Projeto RendaVeste Sergipe, a iniciativa se prepara para uma nova etapa. No dia 3 de outubro, durante o encontro ‘Conexão Artesanato e Moda’, as rendeiras selecionadas se encontrarão com as autoras de moda autoral que foram recrutadas para a ação.

O encontro vai acontecer a partir das 14 horas, no Centro de Educação e Tecnologia (CETCC/Senai), localizado na rua Propriá, 201, em Aracaju. Será o início do trabalho de desenvolvimento de novos produtos, a partir do trabalho conjunto entre as marcas sergipanas e as criadoras de renda irlandesa, a partir da proposta do Governo do Estado executada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

De acordo com o consultor técnico do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Senai Cetiqt) Alexandre Bojar, a próxima etapa incluirá consultorias com as marcas mentoras e a oficina de Conexão Artesanato e Moda, por meio da qual as rendeiras irão conhecer as marcas mentoras. “Será uma tarde cheia de dinâmicas, quando as participantes poderão se conhecer e formar duplas de trabalho que irão transformar criatividade e tradição em grandes projetos”, informou.

Nesta oficina, participarão as autoras de moda autoral sergipana previamente selecionadas pela consultoria técnica do Senai Cetiqt. As marcas escolhidas para o projeto foram Cósmica, Splendor, Rezendar, Mais Mulé, Avelin, LaBraba, Opps, Tacina Souza Brand, Raiar e Macramê e Fror de Cacto, de Aracaju; e Linda e Rosa Chick, de Itabaianinha.

“Essas marcas serão mentoras das rendeiras com ferramentas do mundo da moda que tragam inovação para as artesãs. A proposta é unir artesanato e moda de um modo um pouco diferente do que já existe atualmente. O projeto do governo tem um olhar para toda a sociedade e não somente para a indústria e o comércio”, explicou a consultora do Senai Cetiqt Charllene Santos.

Saiba mais sobre o ‘RendaVeste Sergipe’.

Foto: Ascom Seteem