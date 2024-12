Encontro de Pets com o Papai Noel promete uma tarde de encantamento no RioMar 

Nesta sexta-feira, 20 de dezembro, o RioMar Aracaju promove uma experiência mágica e inesquecível para tutores e seus animais de estimação: o Encontro de Pets com o Papai Noel. O evento será realizado das 15h às 16h, na Fábrica de Bolos, localizada no piso L2, em frente à Camicado, e promete encantar com a presença de uma diversidade de pets.

Entre os pets já confirmados estão os exóticos Gato de Bengala, uma jiboia arco-íris e o fascinante lagarto dragão barbado. Além deles, cães e gatos de diferentes raças e tamanhos também marcarão presença, garantindo momentos únicos para registros fotográficos ao lado do Bom Velhinho.

O acesso ao evento é gratuito, mas é necessário realizar o agendamento prévio pelo App RioMar Aracaju, garantindo a organização e o conforto para todos os participantes.

Esses encontros, além de proporcionarem momentos de diversão e interação entre tutores e seus animais, desempenham um papel fundamental na socialização dos pets. Ambientes controlados e repletos de estímulos positivos, ajudam os bichinhos a desenvolverem habilidades sociais e fortalecerem o vínculo com seus donos.

Serviço

O quê? Encontro de Pets com o Papai Noel, evento que promove momentos únicos para registros fotográficos, além de ajudar os pets a desenvolverem habilidades sociais e fortalecer o vínculo com seus donos.

Quando? Sexta-feira, dia 20 de dezembro, das 15h às 16h.

Onde? Fábrica de Bolos do Papai Noel, localizada no piso L2, em frente à Camicado.

Acesso? Gratuito, mediante agendamento no App RioMar Aracaju.

Foto João Soares/Divulgação

