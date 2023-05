Encontro reúne os profissionais para alinhar a Comunicação

Noticiar atos públicos para a sociedade é uma das possíveis definições de comunicação pública. Mas, muito além disso, ela traz em sua essência o interesse coletivo que permite o exercício da cidadania. Foi com esse intuito que o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial da Comunicação Social (Secom), realizou, durante o sábado, 6, o 1° Encontro de Aperfeiçoamento de Comunicação do Estado (E-Com).

Durante o encontro foi debatida com os diversos profissionais que constroem a comunicação da atual gestão a importância de uma informação unificada e que atinja o público-alvo: a sociedade. O 1º E-Com reuniu jornalistas, radialistas, fotógrafos, publicitários, designers, relações públicas, cinegrafistas, além de estagiários dessas áreas, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE).

A secretária Especial da Comunicação em exercício, Martha Mendonça, destacou o quanto a comunicação tem sido valorizada e priorizada pela atual gestão, inclusive a recriação da Secretaria da Comunicação é o exemplo disso, e ressaltou que a construção de coordenações em cada secretarias, órgãos e empresas vinculadas é fundamental para que se dê transparência aos sergipanos e sergipanas das ações e políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado. A realização do E-Com, segundo ela, teve como objetivo alinhar ainda mais o trabalho que já vem sendo feito. “Nosso propósito é aperfeiçoarmos e padronizarmos a nossa Comunicação, porque nosso foco é um só: a comunicação transparente das ações do Governo do Estado. É um direito do cidadão saber quais serviços são prestados e nosso compromisso é divulgar essas informações de forma clara”, declarou.

Para o dia foi preparada uma apresentação sobre o plano de comunicação do governo, além de palestras sobre atuação no jornalismo, rádio, redes sociais, fotografia, execução de eventos e marketing. No próximo dia 20, às 8h, será realizada a segunda parte do E-Com, que acontecerá no Teatro Atheneu, desta vez com a participação do governador Fábio Mitidieri, secretários e secretárias de Estado e gestores dos órgãos públicos.

De acordo com a diretora de Marketing da Secom, Laísa Sobral, o objetivo desse 1º E-Com, enquanto da equipe de marketing, foi dialogar com todas as secretarias, órgãos e fundações, para criar uma unidade na identidade visual, na linguagem publicitária e, também, esclarecer os fluxos necessários para solicitações com os contratos centralizados de publicidade institucional e publicidade legal.

“A ideia, além de nos conhecermos melhor, é alinharmos a Comunicação, para falarmos a mesma língua, seja nos materiais publicitários, nas redes sociais, no texto jornalístico, enfim, é um aperfeiçoamento de todos os profissionais da Comunicação, como a superintendente Martha Mendonça falou. Todos nós somos um só governo e devemos falar uma linguagem única”, explicou Laísa Sobral.

Avaliação

Os profissionais aproveitaram a oportunidade para atualizar seus conhecimentos sobre comunicação pública, a exemplo do assessor de comunicação da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Wendell Barbosa. “A comunicação feita na atual gestão reflete as mudanças de costume e de comportamento da população. Agilidade e assertividade são duas características que se mostram presentes na atual gestão da pasta. Com isso, ganham os profissionais de comunicação, que são constantemente desafiados a entregar o melhor, e, principalmente, a população, alvo da comunicação pública”, disse.

O coordenador de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), Lucas Rosário, enfatizou a importância de uma comunicação transparente e objetiva para a população nos trabalhos realizados nas Assessorias de Imprensa. “A comunicação pública é um instrumento importante do interesse coletivo. Esse trabalho que a gente faz todos os dias nas assessorias permite, primeiro, a publicidade, que é um princípio básico constitucional, e que todos os órgãos públicos precisam ter, mas, sobretudo, permite o fortalecimento da cidadania e a prestação de serviços de qualidade. O foco da comunicação pública deve ser sempre o cidadão. Esse trabalho de treinamento, de aperfeiçoamento que a Secom proporciona para as assessorias é muito importante, porque potencializa esse foco na publicidade, na prestação de serviço de qualidade e, também, permite que as ações sejam uniformizadas, porque tudo isso tem um impacto claro na imagem da administração pública como um todo e quem ganha com isso é a sociedade”, ponderou.

Público-alvo

A coordenadora de Comunicação da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Acácia Mérici, chamou a atenção para a troca de experiência entre os profissionais que o evento proporcionou. “Fazemos comunicação pública e ela é direcionada ao nosso principal público: o povo sergipano. Tudo precisa ser sempre feito com organização, planejamento e transparência, sempre com uma linguagem que alcance todos. Diante disso, este encontro foi uma importante troca de experiências entre todas as assessorias de comunicação do governo para aperfeiçoar os conhecimentos e fortalecer os mecanismos de comunicação para agregar cada vez mais a qualidade em todo conteúdo feito pelas nossas equipes e nos avanços da comunicação social e da comunicação integrada”, avaliou.

Já a assessora de comunicação do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), Eliene Andrade, falou de sua satisfação por agora fazer parte da comunicação pública. “A relação entre jornalistas de redação e assessor de imprensa é indissociável. Temos uma responsabilidade grande, não só com a imprensa em geral, mas, também, com o público, porque temos que passar a mensagem. É nossa responsabilidade divulgar os serviços do órgão do governo de forma clara e direta. É uma responsabilidade ainda maior, que trabalha a imagem do governo e do órgão público. Penso muito na imagem que passamos sobre o que está sendo feito e sobre o que de fato é relevante para a sociedade”, considerou.

Para o coordenador do Núcleo de Rádio da Secom, Eli Augusto, pensar em comunicação pública é direcionar ao cidadão o interesse coletivo. “Trabalhamos na comunicação pública e temos o dever de levar conhecimento da melhor forma, sempre de maneira suave, mas informativa, acima de tudo. Temos o dever de prestar um bom serviço. Aliás, a comunicação pública está ligada diretamente ao cidadão e quero dizer que o governo Fábio Mitidieri está de parabéns, assim como a Secretaria de Comunicação, ao pensar desta forma, em buscar o alinhamento e aperfeiçoamento de todos que fazem a comunicação no estado de Sergipe”, pontuou Eli.

Coordenadora de Comunicação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Maira Andrade, relatou como seu entendimento sobre comunicação pública evoluiu com o passar dos anos. “Quase toda a minha experiência profissional no Jornalismo foi no Governo do Estado, desde que comecei com estágio em 2009, no DER [Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária]. Naquele momento, eu não entendia muito o que era comunicação pública. Estava no 5° período da faculdade e via tudo muito teoricamente. Com o passar dos anos fui aumentando minha experiência e vendo pouco a pouco como repórter e depois como coordenadora de assessoria, a importância da comunicação para o órgão, para o governo e principalmente para a população”, disse. Segundo a jornalista, essa mudança de percepção e na abordagem da comunicação é visível, com o objetivo de mostrar como a população será beneficiada com o trabalho que tem sido feito pelo governo. “Isso é extremamente relevante, afinal, tudo que fazemos enquanto governo é em benefício da população. Sou muito feliz em estar nesta posição, pois acredito que promovemos um trabalho às vezes de formiguinha, mas que no futuro fará muita diferença para a comunicação e para Sergipe”.

O coordenador de Comunicação da Secretaria de Estado do Turismo, Allan Alberto, parabenizou a iniciativa de alinhamento da Comunicação entre as secretarias do Estado. “A comunicação pública é a base da gestão de qualquer governo, porque liga as ações públicas à sociedade e esse evento teve o intuito de modernizar essa linguagem, trazer alinhamento com o projeto de governo, com o objetivo de facilitar o entendimento social da proposta de gestão. O E-Com trouxe uma linguagem moderna, mais leve e entendível para a sociedade”, considerou.

Fonte e foto ASN