Encontros com o dinossauro Velociraptor acontecem neste fim de semana em Aracaju

Sessões de fotos serão realizadas, a partir das 16 horas, nos dias 21 e 22 de setembro no Shopping Jardins e nos dias 28 e 29 de setembro no RioMar

Neste fim de semana, as famílias terão a oportunidade de interagir e tirar fotos com uma das espécies mais famosas de dinossauros. O Velociraptor estará no Shopping Jardins, em Aracaju (SE), neste sábado e domingo, 21 e 22 de setembro, e os encontros acontecerão a partir das 16 horas na Praça de Eventos Ipê, onde está a exposição ‘Circuito Jurássico’. O acesso será mediante reserva prévia no Shopping Jardins App (Android e iOS) e a doação de um quilo de alimento não perecível.

Veja como garantir o acesso

Para agendar a foto, o adulto responsável pela criança deve baixar o Shopping Jardins App (Android e iOS) no smartphone, efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner do evento, preencher as informações solicitadas e escolher o dia e horário desejados. Após receber a confirmação no e-mail cadastrado, basta apresentar o QR Code na entrada do ‘Circuito Jurássico’, no dia e horário selecionados, e doar um quilo de alimento.

Os encontros seguem até o dia 23 de outubro e acontecem aos fins de semana nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju, alternadamente. Nos dias 28 e 29 de setembro, será a vez do Velociraptor encontrar as famílias no RioMar Shopping.

Um dos mais famosos

O Velociraptor é um dos dinossauros mais populares do mundo pelo destaque no livro Jurassic Park (1990) de Michael Crichton e a evidência conquistada pelas personagens The Big One, Blue e outros raptores da franquia cinematográfica de mesmo nome. Ao contrário de suas representações nas artes, o Velociraptor era um dinossauro pequeno, com cerca de 2 metros de comprimento, porém valente e um dos mais rápidos. Estima-se que esta espécie tenha vivido na Terra há aproximadamente 85 milhões de anos.

Maior exposição de dinossauros da América Latina

O ‘Circuito Jurássico’ reúne 40 réplicas de animais pré-históricos em tamanhos reais com sons e movimentos, proporcionando entretenimento para crianças, jovens, adultos e idosos. Considerada a maior exposição de dinossauros da América Latina, a atração acontece, simultaneamente, nas praças de eventos Ipê e Rio e nas áreas externas dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju. A mostra conta com o recurso de audiodescrição. Basta o visitante acessar o QR code disponível em cada réplica e aproveitar.

O roteiro da diversão segue até o dia 23 de outubro e conta também com exposições de fósseis e ambientes instagramáveis gratuitos, além de parques temáticos com bilheterias próprias.

Para tornar a experiência ainda mais completa e continuar a diversão em casa, o visitante pode adquirir o DinoPass e retirar um livro de pintura da Ciranda Cultural gratuitamente, acessando os aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e do RioMar Aracaju (Android e iOS). O DinoPass dá acesso a áreas exclusivas para o público tirar fotos incríveis. E o livrinho pode ser resgatado na livraria Escariz dos shoppings Jardins e RioMar, após cadastro no aplicativo do respectivo shopping e retirada de voucher com as promotoras do ‘Circuito Jurássico’ nas praças Ipê e Rio.

Meet com Raptor

O quê? Encontros com o Velociraptor para fotos e interação com um dos dinossauros mais rápidos e conhecidos.

Quando? Sábado e domingo, 21 e 22 de setembro. Sessões às 16h, 17h e 18h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins.

Quanto? Acesso mediante reserva prévia no Shopping Jardins App (Android e iOS) + 1kg de alimento não perecível.

