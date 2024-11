Energia furtada este ano seria suficiente para abastecer Propriá por um ano

Foram identificadas quase 10 mil irregularidades

Furto de energia é crime e prejudica o fornecimento de energia, além dos riscos de segurança. Até novembro deste ano, a Energisa Sergipe identificou quase 10 mil irregularidades, que resultaram em 22 GWh de energia recuperada, suficiente para abastecer o município de Propriá por um ano. As ações de fiscalização foram realizadas nos 63 municípios da área de concessão da distribuidora.

Somente neste mês de novembro, as equipes da Energisa identificaram 600 irregularidades por meio de inspeções diárias, utilizando tecnologias e atuando em conjunto com a Polícia Civil e Científica. O coordenador comercial, João Victor Sá, destacou os principais prejuízos do furto e fraude de energia.

“Essas irregularidades impactam a qualidade do fornecimento de energia e causa vários problemas como: a queima de equipamentos, falta de energia, riscos de choques elétricos, incêndios e acidentes fatais. Além disso, o furto de energia influência na tarifa de energia elétrica definida pela Aneel, por isso a importância da população denunciar essa prática criminosa que traz prejuízos para todos”, afirma João.

Como denunciar

A Energisa fiscaliza com frequência a rede elétrica para constatar irregularidades, mas as denúncias também são fundamentais para combater o furto e fraude de energia. A população pode colaborar de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, WhatsApp www.gisa.energisa.com.br e pelo aplicativo Energisa On.

Por Adriana Freitas – foto assessoria