Energisa abre 20 vagas para Jovem Aprendiz em redes, até 21 de setembro

A Energisa está com uma nova oportunidade para quem deseja iniciar no mercado de trabalho. O Programa Jovem Aprendiz está com 20 vagas abertas para formação de eletricista de redes de distribuição. As inscrições podem ser realizadas de 15 a 21 de setembro no site: https://grupoenergisa.gupy.io.

Os candidatos selecionados participarão de um curso de formação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A prática profissional será realizada na Energisa, com foco nas atividades do eletricista de distribuição.

“Estamos com mais uma oportunidade de formação profissional. Para quem tem interesse em atuar na área elétrica, conhecer e se especializar, essa é uma grande chance. O desenvolvimento profissional acontece aqui na empresa com nossos colaboradores que têm toda a expertise. Além disso, há a possibilidade de construção de carreira, caso haja contratação”, afirma a consultora de Recursos Humanos da Energisa, Viviane Maia.

Como participar

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, além da disponibilidade para trabalhar em horário comercial, de segunda a sexta-feira, será um diferencial obter Carteira de Habilitação. Os candidatos terão remuneração compatível com o mercado, vale transporte e seguro de vida. As inscrições devem ser realizadas até 21 de setembro no site https://grupoenergisa.gupy.io.

Texto e foto Adriana Freitas