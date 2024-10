Energisa alerta sobre distanciamento da rede elétrica durante reformas

Apenas equipes da distribuidora estão autorizados a intervir na rede

Com as temperaturas mais quentes, a temporada de construções, reformas e pinturas em residências se intensificam. A Energisa reforça as principais medidas preventivas

que devem ser adotadas pelos profissionais do segmento para evitar acidentes com a rede elétrica.

Construir ou reformar uma residência exige muitos cuidados. Por isso, antes de iniciar a obra é preciso verificar a distância da rede elétrica e contratar um profissional

habilitado para executar a atividade com segurança e equipamentos de EPI adequados.

“Andaime, varas metálicas e basculamento de caçambas são as principais estruturas que ocasionam acidentes durante essas obras. A distância da estrutura para rede deve ser de dois metros de distância na horizontal (acima) e três metros na vertical (lateral). Os cuidados também precisam ser redobrados ao transportar objetos metálicos longos como varas e barras. É preciso ficar atento a distância da rede elétrica”, orienta o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa em Sergipe, Robson Jezler.

As construções do segundo e terceiro pavimentos exigem ainda mais atenção porque ficam mais próximas da rede de média tensão. A orientação é não mexer na rede elétrica ou afastá-la do local da construção. Apenas as equipes da concessionária estão autorizadas e preparadas para este tipo de trabalho.

“Só de estar próximo à rede, o profissional pode sofrer um choque elétrico, por isso a importância de sempre conferir a distância.

A mesma recomendação para reforça ou construção de telhados. O manejo madeiras, telhas e calhas deve ser feito a uma distância segura dos cabos de energia”,

orienta Robson.

Orientações de segurança

– Não suba nos postes ou instale nos mesmos placas e equipamentos diversos;

– As unidades da Energisa têm protocolos rígidos de segurança. Só colaboradores da empresa podem entrar nesses locais restritos como as subestações, pois há risco de choque elétrico;

– Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

– Ao manobrar caminhões ou bascular caçambas, cuidado com a rede elétrica. Verifique a altura do caminhão e da rede;

– Sempre use os equipamentos de segurança;

– Ao fazer pequenos reparos em aparelhos elétricos, certifique-se de desligá-los da tomada;

