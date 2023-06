Energisa amplia bases de atendimento em vários municípios do estado de Sergipe

A Energisa Sergipe tem realizado diversos investimentos na construção de novas redes, contratação de profissionais e ampliação das bases com o objetivo de reduzir cada vez mais o tempo de atendimento das solicitações comerciais como as ligações novas, religações e ocorrências de falta de energia. Neste mês de junho, a Energisa está concluindo a ampliação e criação de novas bases em diversos municípios do interior do estado.

O atendimento foi ampliado nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Capela, Aquidabã, Simão Dias, Frei Paulo, Barra dos Coqueiros, Canindé, Neópolis, Porto da Folha e Gracho Cardoso. Para reforçar o atendimento nestas regiões, foram contratados 37 eletricistas, adquiridos 17 veículos e ampliadas oito bases operacionais, além novas bases localizadas em Aquidabã e Capela.

“Sabemos da grande importância da energia elétrica para as pessoas e com essas novas bases, veículos e profissionais daremos mais um passo na direção pelo compromisso na excelência dos nossos atendimentos. A evolução do atendimento que a Energisa tem prestado a população é bastante reconhecida e isso nos impõe a necessidade de continuar buscando sempre melhorar os atendimentos comerciais, a exemplo de novas ligações, padronizações ou aumentos de cargas e no que se refere à qualidade do fornecimento de energia e a rapidez no atendimento das ocorrências”, explica o gerente de Operações da Energisa Sergipe, Daniel Flor.

Mais investimentos

A Energisa está realizando um investimento de R$ 210 milhões. A maior parte da alocação dos recursos na distribuição será direcionada à instalação de equipamentos telecomandados, reforma em subestações e linhas de distribuição de alta tensão, ao combate ao furto de energia, expansão de redes para ligação de novos clientes e às obras de melhoria da qualidade do fornecimento. Atualmente, a Energisa Sergipe atende aproximadamente 850 mil clientes, divididos em 63 municípios.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas