Energisa apoia projeto socioambiental que gera renda em São Cristóvão

Nesta sexta-feira (12), a Energisa Sergipe firmou parceria com a Prefeitura Municipal de São Cristóvão para doação de madeiras provenientes de embalagens de materiais elétricos. A madeira será utilizada na construção de barracas para exposição de artesanato local e comercialização de produtos em feiras livres.

Diariamente, são acumuladas madeiras dessas embalagens, que serão reaproveitadas em projetos socioambientais, como o São Criativos, que promove a qualificação, divulgação e comercialização da produção artesanal local. O projeto atende cerca de 80 artesãos(as) cadastrados, sendo aproximadamente 90% mulheres, fortalecendo a economia criativa e o protagonismo feminino na região.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Josenito Oliveira, destaca a importância dos projetos e como a doação da Energisa contribuirá para o desenvolvimento dessas ações no município. “Essa parceria é muito importante porque a Energisa está oferendo a matéria-prima que é essencial para que a gente possa confeccionar barracas para a nossa feira de artesanato ‘São Criativos. Isso vai proporcionar uma melhor adequação à feira e será benéfico tanto para os artesãos quanto para os visitantes e turistas”, afirma.

Com o material doado, também serão confeccionadas barracas para o projeto ‘Feira da Agricultura Familiar’. O objetivo é divulgar os produtos da agricultura familiar e de pequenos comerciantes do município, como frutas, verduras, legumes, artesanatos, alimentos, entre outros.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, ressalta a importância da parceria com a prefeitura para o desenvolvimento dos projetos: “Essas iniciativas reforçam o compromisso da Energisa com a sustentabilidade. São ações que impulsionam o desenvolvimento socioeconômico, geram maior inclusão trazendo reconhecimento e publicidade dos trabalhos criados pelos artesãos e criam oportunidades para a comercialização desses produtos nas estruturas que serão construídas com os paletes doados pela Energisa”, afirma.

Texto e foto Adriana Freitas