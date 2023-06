Energisa e Cejusc realizam mutirão de negociação de débitos

Ação acontece de 12 a 16 de junho com ofertas especiais

Os clientes da Energisa poderão quitar seus débitos com condições de pagamento diferenciadas a partir desta segunda-feira, 12, durante o mutirão de negociação realizado em parceria com Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). Ação acontece no Fórum Gumersindo Bessa até a próxima sexta-feira, 16, das 8h às 15h.

Entre as opções de pagamento está o desconto de 10% na entrada e o parcelamento em até 36 vezes no cartão de crédito, conforme a situação de cada cliente. O mutirão será dividido em dois locais do Fórum Gumersindo Bessa: um no Cejusc, onde serão atendidas as negociações para recuperação de consumo, com partes previamente convidadas; e no espaço ao lado do auditório João Bosco, onde a equipe receberá as demandas espontâneas de clientes que estão em dívida com a Energisa há mais de 30 dias. Os interessados devem levar carteira de identidade e CPF.

“O nosso objetivo é facilitar a vida dos clientes, analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível. A empresa já oferece opções de negociações ao longo do ano, mas estamos realizando esse mutirão em parceria com a Cejusc com condições especiais para os clientes que estão com débitos”, explica o coordenador comercial, Francis Guimarães.

Canais de atendimentos

Aplicativo: Energisa On (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

WhatsApp Gisa: gisa.energisa.com.br

Site: www.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas