ENERGISA E POLÍCIAS CIVIL E CIENTÍFICA REALIZAM AÇÃO DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Científica e a Energisa, está realizando uma operação de combate ao furto de energia em estabelecimentos comerciais e residências em Lagarto. A ação iniciou na última terça-feira, 1º, e já foram identificadas 21 irregularidades e realizadas duas conduções à delegacia.

“As ações de combate ao furto são realizadas de forma contínua. Durante esta semana, a ação integrada está acontecendo em Lagarto. As equipes já realizaram mais de 100 inspeções. Lembrando que furto de energia é crime e prejudica o fornecimento de energia dos clientes regulares”, afirma o coordenador comercial da Energisa, João Victor Sá.

No período de janeiro a setembro, foram identificadas mais de 7 mil irregularidades em quase 41 mil unidades inspecionadas. As ações de combate ao furto de energia nos 63 municípios de atuação Energisa resultaram na recuperação de 18 GWh, energia suficiente para abastecer mais de 10 mil residências durante um período de 12 meses.

O furto de energia é crime, além de impactar a qualidade do fornecimento de energia causando a queima de equipamentos, curto-circuito, falta de energia e riscos de choques elétricos. O furto também pode impactar na tarifa de energia elétrica que é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“As ligações irregulares sobrecarregam a rede elétrica, causando curtos-circuitos, oscilações e interrupções no fornecimento de energia, além de aumentar o risco de acidentes por choque elétrico”, explica João.

Denúncia

Essas irregularidades podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, WhatsApp www.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. As denúncias também podem ser realizadas diretamente para o Disque-Denúncia, da Polícia Civil, por meio do telefone 181.

Com informações e foto da SSP