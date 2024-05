Energisa esclarece dúvidas sobre Iluminação pública em Sergipe

Prefeituras são responsáveis pela iluminação pública

Já reparou em alguma lâmpada de rua acesa durante o dia ou apagada à noite? Em situações assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determina que a prestação de serviços de iluminação pública, incluindo reparos e troca de lâmpadas, seja de competência do poder público municipal.

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, Francis Guimarães, explica na fatura de energia elétrica é possível observar a taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) cobrada por alguns municípios, e seus valores são estabelecidos em cada localidade mediante leis e decretos municipais.

“O valor é arrecadado pela Energisa e repassado integralmente para as prefeituras municipais. Apesar da lâmpada estar colocada no poste, a responsabilidade não é da Energisa. Isso gera muitas dúvidas para os consumidores que nos procuram para realizar esses serviços”, afirma.

Ainda segundo Francis, além de recolher a taxa de iluminação pública, a Energisa tem a responsabilidade de garantir as redes de distribuição de energia elétrica em plenas condições a fim de suprir a carga do sistema de iluminação pública com qualidade e continuidade.

Serviço

Em Aracaju, caso o cidadão verifique postes com luminárias acesas durante o dia ou apagadas durante a noite, a orientação é abrir um chamado no aplicativo Conecta Aracaju ou entrar em contato pelo número 0800 002 1743. Se a falha na iluminação pública for causada por algum problema na rede elétrica, a prefeitura é responsável por entrar em contato com a Energisa e solicitar a manutenção.

Canais de atendimentos:

Aplicativo: Energisa On (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

Gisa: gisa.energisa.com.br

Site: www.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas

Foto assessoria