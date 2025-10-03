Energisa finaliza construção de nova rede na ponte que liga cidades de Aracaju a Barra

Outras obras estão previstas no município até dezembro

A Energisa Sergipe concluiu uma importante obra na rede elétrica localizada na ponte Construtor João Alves, que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros. Foi construída uma nova rede elétrica de 1,6 quilômetros para acompanhar o crescimento urbano e turístico da região.

Durante a execução da obra, houve bloqueio parcial de trechos de uma das vias, em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE). A intervenção ocorreu das 9h às 15h, sem impactos na fluidez do tráfego de veículos.

“Essa obra na ponte Aracaju/Barra faz parte de um conjunto de melhorias e modernizações na rede elétrica da Barra dos Coqueiros. As ações continuam até dezembro, com o objetivo de reforçar a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia no município”, explica Thyago Tanouss, gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sergipe.

Além da obra da ponte Aracaju/Barra, está prevista a construção de 14 quilômetros de novas redes de energia elétrica, a implantação de um alimentador exclusivo saindo da Subestação Porto para atendimento direto à região, e a substituição da rede elétrica existente com redistribuição das cargas, tornando o sistema mais eficiente. Além disso, está em andamento um cronograma de manutenção preventiva que ocorre paralelamente às obras. O investimento total é de aproximadamente R$ 9 milhões em obras e ações no município.

A Subestação Porto, responsável pela distribuição de energia para os clientes da Barra dos Coqueiros, também passou por modernização com a substituição do transformador por outro de maior capacidade, representando um aumento de 20% na potência instalada. Essa melhoria amplia a capacidade de atendimento da subestação, garantindo mais segurança, estabilidade e qualidade no fornecimento, especialmente em períodos de maior demanda.

Desligamento programado

Durante o conjunto de ações, os clientes podem receber avisos de desligamentos programados que são interrupções no fornecimento de energia de forma programada para que a melhoria na rede seja realizada com segurança. A distribuidora informa os clientes com 72 horas de antecedência por meio do site da Energisa, avisos em rádios, carros de som e, em alguns casos, cartas e envio de SMS.

Texto e foto Adriana Freitas