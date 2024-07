Energisa investe em tecnologias para automatizar rede elétrica

As manutenções são realizadas diariamente

​​Modernizar e automatizar a rede elétrica é um dos compromissos da Energisa Sergipe nos 63 municípios de atuação. Somente este ano, foram investidos cerca de R$ 4 milhões em religadores automáticos, equipamentos que contribuem para o restabelecimento rápido do fornecimento de energia.

A Energisa instalou 34 religadores automáticos em vários municípios sergipanos, entre eles Simão Dias, São Domingos, São Cristovão, Itaporanga, Barra dos Coqueiros e Moita Bonita. Com esses equipamentos, o sistema identifica o local em que aconteceu a falha e realiza, de forma autônoma, manobras isolando o trecho danificado. Em até um minuto, o defeito é isolado e o fornecimento de energia é restabelecido para os clientes.

“A distribuidora vem investimento de forma contínua em tecnologias para garantir a continuidade do fornecimento de energia para os nossos clientes. Desde o início do ano, estamos realizando obras para melhorar ainda mais a infraestrutura da rede elétrica, além das manutenções preventivas. Os religadores aumentam ainda mais a robustez da rede elétrica e diminuem o tempo do restabelecimento do fornecimento de energia”, afirma o coordenador de Obras da Energisa Sergipe, Antônio Cleverton.

Outras tecnologias

A concessionária também investe em tecnologias utilizadas na manutenção preventiva, a exemplo do o drone, mega jumper e o termovisor que permite acompanhar a temperatura da estrutura da rede elétrica.

Segundo Antônio Cleverton, o drone é uma das tecnologias utilizadas para realizar inspeções nas redes elétricas com maior produtividade, qualidade e segurança. O equipamento é utilizado, principalmente, em áreas rurais, permitindo verificar de forma antecipada futuros problemas na rede.

Já o Mega Jumper é um dispositivo instalado de forma temporária na rede elétrica com o objetivo de manter o fornecimento de energia elétrica para os clientes durante o período de manutenção da rede elétrica.

“Durante a manutenção na rede, o mega jumper garante que o serviço seja realizado sem que os clientes fiquem sem energia elétrica em suas residências. Com isso, diminuímos a quantidade de clientes sem energia”, afirma Antônio.

Outro equipamento tecnológico utilizado na manutenção preventiva é o termovisor que permite fazer a ‘aferição’ da temperatura das estruturas a partir de um equipamento instalado em um veículo. Quando a temperatura estiver alta nos cabos e transformadores, a empresa consegue atuar de forma preventiva com a substituição dos equipamentos.

Canais de atendimento

Por Adriana Freitas