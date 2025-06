ENERGISA JÁ REGISTROU 100 OCORRÊNCIAS DE COLISÃO EM POSTES SOMENTE ESTE ANO; ARACAJU LIDERA COM 17 CASOS

Com o período chuvoso e os festejos juninos em várias regiões de Sergipe, é importante redobrar os cuidados para evitar acidentes no trânsito. Somente neste final de semana, foram registradas três ocorrências envolvendo postes de eletricidade. Esses acidentes trazem riscos para os condutores e impactam o fornecimento de energia na região.

Somente este ano, a Energisa já registrou 100 ocorrências em todo o estado, impactando mais de 125 mil clientes. Aracaju lidera com 17 ocorrências, seguida pelos municípios de Itabaiana e Lagarto.

O gerente de Operações da Energisa em Sergipe, Wellington Aranha, destaca as principais orientações de segurança: “Estamos em um período chuvoso que requer muita atenção dos condutores. Em caso de acidentes, o condutor deve permanecer no veículo, sempre que possível, e acionar a Energisa. Para quem for prestar socorro, é necessário manter distância, pois pode haver cabos energizados no chão”, alerta.

Festas Juninas

A atenção também precisa ser redobrada durante os festejos juninos. As bandeirolas, os fogos e as fogueiras são símbolos desse período, mas exigem cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica. Confira algumas dicas de segurança:

Bandeirolas: Não pendure bandeirolas em postes ou fios elétricos, pois isso pode causar choques elétricos, interrupções no fornecimento de energia e acidentes fatais.

Fogos: Jamais solte fogos de artifício próximo a postes, fios ou outros equipamentos da rede elétrica.

Fogueiras: Observe a distância em relação à rede elétrica. O fogo ou o calor excessivo podem danificar cabos e estruturas, provocando curtos-circuitos e interrupções no fornecimento de energia.

