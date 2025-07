ENERGISA JÁ REGISTROU 118 COLISÕES EM POSTES ESTE ANO; ARACAJU, ITABAIANA E LAGARTO LIDERAM O RANKING

A colisão de veículos com postes pode representar sérios riscos para os condutores e comprometer o fornecimento de energia elétrica na região. Durante o período chuvoso, a Energisa reforça a importância de redobrar os cuidados ao dirigir para evitar acidentes. Somente este ano, já foram registradas 118 ocorrências na área de concessão da Energisa em Sergipe.

Os municípios de Aracaju, Itabaiana e Lagarto lideram o ranking de ocorrências. Os meses com maior número de acidentes envolvendo postes foram abril, maio e junho. O gerente de Operações da Energisa, Wellington Aranha, destaca as principais orientações de segurança.

“O condutor deve permanecer dentro do veículo sempre que possível, pois pode haver risco de choque elétrico, já que cabos energizados podem estar sobre ou próximos ao carro, mesmo que não sejam visíveis. A Energisa deve ser acionada imediatamente para realizar os procedimentos com segurança. Em dias de chuva, os cuidados precisamos ser redobrados mais ainda”, orienta.

Ainda segundo Wellington, o tempo necessário para substituir um poste varia entre quatro e oito horas, dependendo da localização, do tipo de estrutura, do acesso ao local e da quantidade de estruturas e equipamentos danificados.

“A distribuidora tem investido continuamente em tecnologias para mitigar os impactos dessas ocorrências, a exemplo dos religadores automáticos, postes móveis e uso de equipes de linha viva, que atuam com a rede energizada. Essas tecnologias contribuem para que o cliente fique menos tempo sem energia, pois reconstruir as estruturas danificadas demanda tempo por ser um serviço complexo. Por isso, reforçamos os cuidados no trânsito para evitar acidentes no trânsito”, reforça Wellington.

Texto e foto Adriana Freitas