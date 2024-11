Energisa já registrou 191 ocorrências de colisões em postes este ano

Neste mês de novembro, a Energisa já registrou 11 colisões de veículos em postes. Somente este ano, já foram registradas 191 ocorrências em Sergipe, uma redução de 12% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esses acidentes trazem riscos para o condutor e para a população com a falta de energia na região.

Os principais municípios com ocorrências foram Aracaju, Lagarto e Itabaiana. Em Aracaju, os bairros com mais acidentes foram Farolândia, Lamarão e Santa Maria. O coordenador de construção e manutenção da Energisa Sergipe, Antônio Cleverton, reforça as principais orientações em casos de acidentes envolvendo postes de eletricidade.

“O condutor deve permanecer no veículo sempre que possível, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos, que podem não ser visualizados pela vítima. A Energisa deve ser imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança”, orienta.

Ainda segundo Antônio, a substituição de um poste pode levar entre quatro a oito horas, a depender da localidade e acesso, quantidade de estruturas e equipamentos envolvidos. “A distribuidora tem investido em tecnologias para minimizar o impacto das ocorrências. Além disso, temos as equipes linha viva que atuam com a rede energizada. A estrutura está sendo substituída e o cliente continua com energia elétrica”, explica.

Por Adriana Freitas – Foto assessoria