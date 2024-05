Energisa já registrou 44 ocorrências de colisões em postes este ano

Aracaju continua liderando o ranking das ocorrências

A Energisa Sergipe registrou, no mês de abril, 17 ocorrências de acidentes envolvendo colisões em postes em Sergipe. Somente este ano, foram registradas 44 ocorrências, uma redução de 32% quando comparado ao mesmo período de 2023. Esses acidentes trazem riscos para o condutor e prejuízos para a população com a interrupção do fornecimento de energia.

Aracaju registrou queda no número de ocorrências quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já os municípios de Lagarto, Simão Dias e São Cristovão registraram aumento. O coordenador de Qualidade da Energisa em Sergipe, Fabiano Nascimento, orienta sobre os principais cuidados em casos de acidentes.

“É muito importante redobrar os cuidados na direção do veículo, principalmente, neste período chuvoso. Em casos de acidentes envolvendo postes de eletricidade, a orientação é que sempre que possível, o condutor evite sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos, que podem não ser visualizados pela vítima”, orienta.

Ainda segundo Fabiano, a Energisa deve ser acionada imediatamente pelo 0800 079 0196. Também é importante acionar o Samu e Corpo de Bombeiros. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa.

Por conta dos acidentes com colisões em postes, mais de 66 mil clientes foram afetados este ano em Sergipe, uma redução de 39% do número de clientes afetados neste primeiro quadrimestre. “Uma troca de postes pode levar uma média de quatro horas, dependendo da complexidade, e a empresa busca restabelecer os clientes o mais rápido possível. Por isso, investimentos em tecnologias com equipamentos que permitem o restabelecimento de forma automática, o que contribui para essa redução”, explica Fabiano.

Em relação ao custo dos prejuízos, a média é de R$ 6 mil, mas dependendo da complexidade e danos causados, o valor pode ser maior. Quem arca com este custo é o condutor do veículo.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas