ENERGISA JÁ REGISTROU 78 COLISÕES EM POSTES ESTE ANO; ARECAJU LIDERA O RANKING, SEGUIDA DE LAGARTO E ITABAIANA

A Energisa Sergipe já registrou 78 ocorrências de colisões de veículos em postes de eletricidade, um aumento de 9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A distribuidora reforça os principais cuidados para evitar acidentes.

O município de Aracaju continua liderando o ranking com mais ocorrências, em seguida os municípios de Lagarto e Itabaiana. O gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, reforça as principais orientações de segurança para os condutores que se envolverem em acidentes com postes de eletricidade.

“Esse tipo de colisão traz riscos para o condutor, além de interromper o fornecimento de energia para locais essenciais, como hospitais e escolas. Por isso, aproveitamos o Maio Amarelo para reforçar o nosso compromisso com a vida e com a segurança de todos. Reforçamos a importância dos condutores em redobrarem a atenção ao dirigir para evitar acidentes, entre eles com postes de energia”, orienta Wellington.

Em caso de acidentes com poste, o condutor deve permanecer no veículo, sempre que possível, e acionar a Energisa. Para quem vai prestar socorro ao condutor, é necessário manter distância, pois pode haver cabos energizados no chão. A recomendação é não se aproximar e, se cair sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro dele até a chegada das equipes da Energisa que vão adotar todos os procedimentos de segurança.

Campanha

Com o objetivo de reduzir o número de colisão em postes, a Energisa tem adotado medidas preventivas, como a instalação de defensas em áreas consideradas de risco. O dispositivo consiste em uma estrutura de concreto com borracha colocada na base do poste. O objetivo é diminuir o impacto da colisão para o condutor e diminuir os danos nos postes, e consequentemente evitar a falta do fornecimento de energia elétrica.

Além disso, a Energisa realiza um trabalho de conscientização contínuo e participa de ações educativas, a exemplo da campanha Maio Amarelo 2025 realizada pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran). O objetivo da campanha é conscientizar os condutores sobre a segurança e educação no trânsito. Ao longo deste mês, serão realizadas palestras educativas e blitz de segurança.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas