Energisa leva orientações de segurança para 1º Festival de Pipas em Cedro

Ação aconteceu no município de Cedro de São João

Empinar pipa é uma brincadeira que vem sendo passada por gerações. Com o objetivo de conscientizar os praticantes dessa brincadeira, a Energisa Sergipe levou orientações de segurança para o 1º Campeonato Municipal de Pipa que aconteceu nesta quarta-feira, 21, organizado pela Prefeitura Municipal de Cedro de São João.

Durante evento, os participantes tiveram as pipas avaliadas nas categorias: maior pipa, pipa mais original, pipa mais alta e pipa mais colorida. Para participar da competição, os participantes foram proibidos de usar cerol e fios metálicos. O festival também teve por objetivo aprimorar a habilidade motora das crianças, incentivar o trabalho em equipe e a socialização.

A organizadora do evento e assistente social, Renata Soares, destacou a parceria com a Energisa e as principais orientações de segurança que as crianças receberam durante o evento. “A parceria com a Energisa foi muito importante, pois a equipe de segurança observou o local do evento que seria adequado e ainda deu todo suporte para orientar as crianças no momento do evento. Trouxemos regras como não usar cerol e nem soltar pipa próximo à rede elétrica. É legal soltar a pipa, mas é preciso buscar um local adequado e longe da rede elétrica”, alertou.

O coordenador de Segurança e Saúde da Energisa em Sergipe, Robson Jezler, destacou as principais orientações que foram levadas para o evento. “A pipa é uma brincadeira que se não for realizada em local adequado, pode trazer sérios riscos de acidentes e a interrupção do fornecimento de energia. Por isso, reforçamos a importância de empinar em locais abertos e longe da rede elétrica para evitar acidentes. Também reforçamos durante o evento, que caso a pipa enrosque na rede elétrica, a orientação é acionar imediatamente a Energisa para fazer essa retirada”, afirma.

Somente este ano, foram registradas 20 ocorrências de pipas na rede elétrica em Sergipe, impactando o fornecimento de energia para cerca de mais de 20 mil clientes. A Energisa listou algumas dicas de segurança para que a brincadeira seja realizada com segurança:

-Jamais solte pipa próximo à rede elétrica e nunca tente remover a pipa da rede elétrica. Você pode levar um choque elétrico. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica;

-Não utilize materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol, e não solte pipa próximo a ruas e avenidas. A linha pode ser perigosa para os condutores, causando, principalmente, acidentes com motos e bicicletas;

-Não empine pipa em dias de chuvas e relâmpagos;

-Alerte outras pessoas sobre o risco de soltar pipas sem os devidos cuidados. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes;

-Ao verificar pipas presas à rede elétrica, entre em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas