Energisa leva serviços de manutenção e atendimento móvel para municípios

Ações acontecem em sete municípios neste mês de setembro

A Energisa está com um cronograma de mutirões em vários municípios sergipanos neste mês de setembro. O objetivo é levar serviços de manutenção preventiva na rede elétrica, atendimento móvel e orientações de segurança sobre riscos e perigos da rede elétrica.

Nesta segunda-feira (15), das 14h às 16h, a Energisa realiza um mutirão na Praça de Eventos Ana do Forró, no bairro Prisco Viana, em Barra dos Coqueiros. A população poderá acessar diversos serviços, como negociação de débitos, troca de titularidade, solicitação de tarifa social, ligação nova, emissão de segunda via de conta e troca de lâmpadas por modelos de LED.

Um dos serviços oferecidos na ação é a atualização cadastral, essencial para garantir o recebimento de avisos importantes, como desligamentos programados, e para ter acesso à Tarifa Social, que pode conceder até 100% de desconto na conta de energia. Para isso, é necessário manter os dados atualizados junto à Energisa e ao CRAS.

“É direito do cliente receber esses avisos de desligamento com antecedência. Por outro lado, é um dever manter o cadastro sempre atualizado para que as comunicações cheguem corretamente. Esse mutirão é uma oportunidade de realizar essa atualização e acessar outros serviços.”, afirma Rosano Freitas, coordenador de Atendimento da Energisa.

Durante esta semana, também acontece em Aracaju na terça-feira (16), no Mercado Municipal Antônio Franco, localizado no Centro da cidade, e por Nossa Senhora do Socorro na quarta-feira (17), na Praça Manoel Justino Rocha, situada no Conjunto João Alves. Em ambos os dias, o atendimento será realizado das 14h às 16h.

Confira a programação

15/09 – Barra dos Coqueiros

Endereço: Praça de Eventos Ana do Forró, localizada na rua Wilson Simonal, no bairro Prisco Viana

16/09 – Aracaju

Endereço: Mercado Municipal Antônio Franco, na rua José do Prado Franco, no bairro Centro.

17/09 – Nossa Senhora do Socorro

Praça Manoel Justino Rocha, localizada na Avenida Moacir Oliveira, no Conjunto João Alves.

22/09 – Telha

Praça José Antônio Dias, localizada na rua José Pereira da Silva, no bairro Centro.

25/09 – Pirambu

Praça de Eventos, localizada na rua J Pereira Nascimento, no bairro Centro.

29/09 – Monte Alegre

Praça Presidente Médice, localizada no Centro.

30/09 – Porto da Folha

Praça da Matriz, localizada na Praça Padre Manoel José de Oliveira, no bairro Centro.

01/10 – Graccho Cardoso

Praça da Matriz, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro.

02/10 – Salgado

Praça da Matriz, localizada na rua Pr. Benvindo Alves Costa, no bairro no Centro.

Texto e foto Edneia Cristina da Silva Zart